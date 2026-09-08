2 रन से बचा गेल का रिकॉर्ड, MI के बल्लेबाज ने जड़े 173 रन; 16 चौके-12 छक्के

इन दिनों खेली जा रही 2026 शेरे-पंजाब टी20 लीग में नमन धीर अमृतसर सूरमास की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने मोहाली किंग्स के खिलाफ टूर्नामेंट के 18वें मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया. आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलने वाले नमन ने अमृतसर के लिए सिर्फ 64 गेंदों में 12 चौके और 16 छक्के लगाकर 173 रन बना दिए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 173 का रहा.

इसके साथ वह वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 2 रन दूर रह गए. गेल के नाम टी20 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत टोटल बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. गेल ने 2013 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175* रनों की पारी खेली थी.

हालांकि नमन ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज ऑरोन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिंच ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 172 रनों की पारी खेली थी. नमन उनसे 1 रन आगे निकल गए हैं. नमन की तरफ से वाकई चौंका देने वाली पारी देखने को मिली है.

View this post on Instagram A post shared by Sher-E-Punjab T20 League (@sherepunjabt20)

टीम ने बनाया बड़ा टोटल

नमन की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत अमृतसर सूरमास ने पहले बैटिंग करते हुए बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 279 रन बनाए. नमन के अलावा जशनप्रीत सिंह ने 25 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर 41 रनों की पारी खेली. बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके. इस दौरान मोहाली किंग्स के लिए आयुष गोयल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. बाकी हरप्रीत बरार, हर्षदीप सिंह और तजप्रीत सिंह ने 1-1 विकेट अपने खाते में डाला.

नमन धीर का करियर

नजर डालें नमन के करियर पर, तो अब उन्होंने 20 फर्स्ट क्लास, 14 लिस्ट-ए और 61 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. इसके अलावा आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए वह 37 मैच खेल चुके हैं. 2024 में उन्होंने एमआई के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. टूर्नामेंट की 33 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 27.30 की औसत और 163.97 के स्ट्राइक रेट से 710 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 62* रनों का रहा.

यह भी पढ़ें: ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा