IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2 रन से बचा गेल का रिकॉर्ड, MI के बल्लेबाज ने जड़े 173 रन; 16 चौके-12 छक्के

2 रन से बचा गेल का रिकॉर्ड, MI के बल्लेबाज ने जड़े 173 रन; 16 चौके-12 छक्के

IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले नमन धीर ने शेरे पंजाब टी20 लीग में 173 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. अगर वह 2 रन और बना लेते, तो क्रिस गेल के सबसे बड़े स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 08 Sep 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों खेली जा रही 2026 शेरे-पंजाब टी20 लीग में नमन धीर अमृतसर सूरमास की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने मोहाली किंग्स के खिलाफ टूर्नामेंट के 18वें मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया. आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलने वाले नमन ने अमृतसर के लिए सिर्फ 64 गेंदों में 12 चौके और 16 छक्के लगाकर 173 रन बना दिए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 173 का रहा.

इसके साथ वह वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ 2 रन दूर रह गए. गेल के नाम टी20 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत टोटल बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. गेल ने 2013 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 175* रनों की पारी खेली थी. 

हालांकि नमन ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज ऑरोन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. फिंच ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में 172 रनों की पारी खेली थी. नमन उनसे 1 रन आगे निकल गए हैं. नमन की तरफ से वाकई चौंका देने वाली पारी देखने को मिली है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sher-E-Punjab T20 League (@sherepunjabt20)

टीम ने बनाया बड़ा टोटल 

नमन की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत अमृतसर सूरमास ने पहले बैटिंग करते हुए बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया. टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 279 रन बनाए. नमन के अलावा जशनप्रीत सिंह ने 25 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर 41 रनों की पारी खेली. बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके. इस दौरान मोहाली किंग्स के लिए आयुष गोयल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए. बाकी हरप्रीत बरार, हर्षदीप सिंह और तजप्रीत सिंह ने 1-1 विकेट अपने खाते में डाला. 

नमन धीर का करियर 

नजर डालें नमन के करियर पर, तो अब उन्होंने 20 फर्स्ट क्लास, 14 लिस्ट-ए और 61 टी20 मुकाबले खेल लिए हैं. इसके अलावा आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए वह 37 मैच खेल चुके हैं. 2024 में उन्होंने एमआई के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया था. टूर्नामेंट की 33 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 27.30 की औसत और 163.97 के स्ट्राइक रेट से 710 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 62* रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा

Published at : 08 Sep 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Chris Gayle Naman Dhir Sher-E-Punjab T20 League 2026 Amritsar Soormas Vs Mohali Kings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
क्रिकेट
BCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?
BCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?
क्रिकेट
OTD: 6 छक्के, 12 चौके और 200 का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली के 'शतक' से झूम उठे फैंस
6 छक्के, 12 चौके और 200 का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली के 'शतक' से झूम उठे फैंस
क्रिकेट
DRS को लेकर कन्फ्यूज ईशान से वैभव सूर्यवंशी ने कहा- ले लो, फिर क्या हुआ; देखें
DRS को लेकर कन्फ्यूज ईशान से वैभव सूर्यवंशी ने कहा- ले लो, फिर क्या हुआ; देखें
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई में PM मोदी के कार्यक्रम स्थल से पुलिस ने 2 को दबोचा, मिली बंदूक
मुंबई में PM मोदी के कार्यक्रम स्थल से पुलिस ने 2 को दबोचा, मिली बंदूक
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget