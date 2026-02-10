हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटNAM vs NED Highlights: नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो

NAM vs NED Highlights: नीदरलैंड ने 7 विकेट से जीता मैच, अंक तालिका में पाकिस्तान को छोड़ा पीछे; बास डे लीडे रहे जीत के हीरो

NAM vs NED Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 10वें मुकाबले में नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया. ये नीदरलैंड की इस संस्करण पहली जीत है, जिसके बाद टीम अंक तालिका में पाकिस्तान से ऊपर आ गई.

By : शिवम | Updated at : 10 Feb 2026 02:54 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज खेले गए पहले मैच में नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने 156 रन बनाए थे. नीदरलैंड ने 12 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ नीदरलैंड अंक तालिका में पाकिस्तान को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है. नीदरलैंड की जीत के हीरो रहे बास डे लीडे ने 2 विकेट लिए और 72 रनों की नाबाद पारी खेली.

157 रनों का पीछा करते हुए नीदरलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. टीम ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मैक्स ओ'डॉड 7 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद 46 के स्कोर पर माइकल लेविट भी चलते बने, जिन्होंने 15 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 28 रन बनाए. इसके बाद बास डे लीडे और कॉलिन एकरमैन के बीच 70 रनों की साझेदारी हुई.

बास डे लीडे ने 48 गेंदों में 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 72 रन बनाए. एकरमैन ने 28 गेंदों में 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. कप्तान सकॉट एडवर्ड्स अंत में आए और 18 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर नीदरलैंड को 12 गेंद शेष रहते जीत दिलाई. 9 गेंदों में खेली इस पारी में कप्तान ने 1 छक्का और 1 चौका लगाया.

नीदरलैंड के 8 खिलाड़ियों ने की गेंदबाजी

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर नीदरलैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. नामीबिया की पारी शुरुआत से धीमी रही थी, अंत में टीम ने लगातार विकेट भी गंवाए. नामीबिया के लिए निकोल लॉफ्टी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए. नीदरलैंड के कुल 8 खिलाड़ियों ने गेंदबाजी की, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं रहा जिसने अपने कोटे के पूरे 4 ओवर किए हों.

बास डे लीडे और लोगन वैन बीक ने 2-2 विकेट लिए. आर्यन दत्त और फ्रेड क्लासेन के नाम 1-1 विकेट रहा.

अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंचा नीदरलैंड

इस जीत के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप ए की अंक तालिका में नीदरलैंड दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. पाकिस्तान खिसककर तीसरे नंबर पर आ गया. पहले नंबर पर भारत है, तीनों के 2-2 अंक हैं. नेट रन रेट के आधार पर भारत (+1.450) नीदरलैंड (+0.356) और पाकिस्तान (+0.240) से आगे है.

Published at : 10 Feb 2026 02:43 PM (IST)
