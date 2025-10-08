बीते मंगलवार आयोजित CEAT अवॉर्ड्स में कई सारे भारतीय क्रिकेटर उपस्थित हुए. इसी कार्यक्रम में भारत के स्टार स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई. रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से लेकर संजू सैमसन जैसे टॉप खिलाड़ी यहां मौजूद रहे. यहां विशेष कर वरुण चक्रवर्ती की बात हो रही है, जो साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

वरुण चक्रवर्ती एशिया कप में 6 मैचों में सिर्फ 7 विकेट ले पाए, लेकिन उससे पिछली सीरीज और टूर्नामेंट में कहर बरपाते हुए उन्होंने इस साल अब तक 11 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं. वो 2025 में सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. दरअसल वरुण के कमबैक की कहानी बहुत दिलचस्प रही है. 2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो भारतीय टीम से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन उसके करीब 3 साल बाद उन्होंने टीम में धमाकेदार वापसी की थी. अब उन्होंने बताया है कि वापसी के उपरांत कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनसे क्या कहा था.

सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स में वरुण चक्रवर्ती ने कहा, "मैंने जब वापसी की, सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने मुझसे कहा कि वो मुझे भारतीय टीम में एक विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में देख रहे हैं. दोनों ने मुझे फुल सपोर्ट दिया है. मैं उन्हें भी श्रेय देना चाहूंगा क्योंकि मैं 3 साल से ज्यादा समय तक टीम से बाहर था. मैंने IPL में लगातार सीजन अच्छा किया, इसलिए उनका मेरे टैलेंट को पहचानना और मुझे टीम में वापस पाना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी."

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद वरुण चक्रवर्ती को टी20 टीम में वापस लाया गया था. वापसी के बाद उन्होंने टीम इंडिया के लिए 18 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 38 विकेट लिए हैं. ये गजब के आंकड़े साबित कर रहे हैं कि वो कप्तान और कोच के भरोसे पर खरे उतरे हैं.

