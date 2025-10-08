हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगंभीर-सूर्यकुमार का फुल सपोर्ट, 1066 दिन बाद वापसी करने वाले भारतीय गेंदबाज का खुलासा, जानें क्या कहा

CEAT Cricket Awards: बीते मंगलवार आयोजित CEAT अवॉर्ड्स में कई सारे भारतीय क्रिकेटर उपस्थित हुए. वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया में अपने कमबैक पर बहुत बड़ा खुलासा किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 05:25 PM (IST)
बीते मंगलवार आयोजित CEAT अवॉर्ड्स में कई सारे भारतीय क्रिकेटर उपस्थित हुए. इसी कार्यक्रम में भारत के स्टार स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई. रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से लेकर संजू सैमसन जैसे टॉप खिलाड़ी यहां मौजूद रहे. यहां विशेष कर वरुण चक्रवर्ती की बात हो रही है, जो साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

वरुण चक्रवर्ती एशिया कप में 6 मैचों में सिर्फ 7 विकेट ले पाए, लेकिन उससे पिछली सीरीज और टूर्नामेंट में कहर बरपाते हुए उन्होंने इस साल अब तक 11 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं. वो 2025 में सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. दरअसल वरुण के कमबैक की कहानी बहुत दिलचस्प रही है. 2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो भारतीय टीम से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन उसके करीब 3 साल बाद उन्होंने टीम में धमाकेदार वापसी की थी. अब उन्होंने बताया है कि वापसी के उपरांत कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उनसे क्या कहा था.

सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स में वरुण चक्रवर्ती ने कहा, "मैंने जब वापसी की, सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर ने मुझसे कहा कि वो मुझे भारतीय टीम में एक विकेट टेकर गेंदबाज के रूप में देख रहे हैं. दोनों ने मुझे फुल सपोर्ट दिया है. मैं उन्हें भी श्रेय देना चाहूंगा क्योंकि मैं 3 साल से ज्यादा समय तक टीम से बाहर था. मैंने IPL में लगातार सीजन अच्छा किया, इसलिए उनका मेरे टैलेंट को पहचानना और मुझे टीम में वापस पाना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी."

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद वरुण चक्रवर्ती को टी20 टीम में वापस लाया गया था. वापसी के बाद उन्होंने टीम इंडिया के लिए 18 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 38 विकेट लिए हैं. ये गजब के आंकड़े साबित कर रहे हैं कि वो कप्तान और कोच के भरोसे पर खरे उतरे हैं.

2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 7 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने नंबर पर हैं मोहम्मद सिराज

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Oct 2025 05:25 PM (IST)
Varun Chakravarthy INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SURYAKUMAR YADAV
