बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए लिटन दास की अगुआई वाली 15 सदस्यीय टीम का एलान किया और यह घोषणा देश के खेल मंत्रालय द्वारा टीम के लीग मुकाबलों को भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग करने के निर्देश के कुछ ही घंटों बाद की गई.

बीसीबी को उसके खेल मंत्रालय ने टीम के टी20 विश्व कप लीग मुकाबलों को भारत से श्रीलंका में स्थानांतरित (शिफ्ट) करने की मांग करने के लिए कहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशों पर मुस्तफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर किए जाने के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही हैं.

बांग्लादेश के चार लीग मैच में से तीन वेस्टइंडीज (सात फरवरी), इटली (नौ फरवरी), इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता में हैं जबकि उनका आखिरी मैच नेपाल (17 फरवरी) के खिलाफ मुंबई में होगा.

टी20 विश्व कप सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा.

दास कप्तान बरकरार हैं जबकि तेज गेंदबाज तास्किन अहमद हाल में आयरलैंड श्रृंखला से बाहर रहने के बाद टीम में वापस आए हैं. अहमद तेज गेंदबाजी विभाग में रहमान के साथ टीम बनाएंगे जिन्हें उम्मीद के मुताबिक टीम में शामिल किया गया है.

बीसीबी ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है जो सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा. ’’

बीसीसीआई के निर्देश के बाद सह मालिक शाहरुख खान की आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने शनिवार को रहमान को रिलीज कर दिया जिन्हें पिछले महीने अबुधाबी में हुई नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था.

इसके बाद बांग्लादेश सरकार के सलाहकार आसिफ नजरु ने बीसीबी को जय शाह के नेतृत्व वाली आईसीसी से बांग्लादेश के चार लीग मैच को श्रीलंका में स्थानांतरित करने के लिए कहने का निर्देश दिया.

हालांकि बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ एक महीना बचा है, ऐसे में यह बदलाव लगभग असंभव है.

हालांकि बीसीसीआई ने रहमान को रिलीज करने के अपने फैसले के लिए बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया लेकिन उसने यह जरूर कहा कि यह कदम चारों ओर हो रही घटनाओं के कारण उठाया गया है.

बांग्लादेश की टीम:

लिटन दास (कप्तान), मोहम्मद सैफ हसन (उप कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तास्किन अहमद, मोहम्मद शैफुद्दीन, शोरफुल इस्लाम.