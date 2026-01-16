KKR के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे मुस्तफिजुर रहमान? IPL 2026 से निकले जाने के बाद आया उनका जवाब

Mustafizur Rahman Refused To Take Legal Action Against KKR: भारत और बांग्लादेश के बीच इस वक्त चीजें ठीक नहीं चल रही हैं. जिसके कारण बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को हाल ही में आईपीएल 2026 से रिलीज कर दिया गया. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की वजह से भारत में फ्रेंचाइजी पर विरोध होना शुरू हो गया था. इस विवाद को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया. इसके बाद कोलकाता ने अपनी टीम से मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया था.

KKR पर लीगल एक्शन नहीं लेंगे मुस्तफिजुर रहमान

बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने खुलासा किया है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ संभावित कानूनी या प्रशासनिक लड़ाई पर विचार किया गया था, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान के कहने पर ऐसा नहीं किया गया है.

मुस्तफिजुर ने केकेआर के खिलाफ किसी भी तरह के लीगल एक्शन लेने के लिए मना कर दिया है. 30 साल के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने साल 2016 में आईपीएल में डेब्यू किया था. उसके बाद से अब तक उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 60 मुकाबले खेले हैं, जिसमें रहमान ने 8.13 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हुए 65 विकेट चटकाए हैं.

वर्ल्ड कप के लिए भारत न आने की लेकर बांग्लादेश कर रहा बवाल

आईपीएल 2026 से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है. बीसीबी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से मना कर दिया है. बांग्लादेश चाहता है कि उनके वर्ल्ड कप मुकाबले भारत से बाहर कराए जाएं. लेकिन, आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड को अपना स्टैंड के बारे में फिर से सोचने को कहा है.

बता दें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश ग्रुप सी में है. उनके अलावा, ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्टइंजीज, नेपाल और इटली है. बांग्लादेश को 3 मुकाबले कोलकता के ईडन गार्डन्स में खेलना है जबकि 1 मुकाबला उनको मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है. अब ये देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आता है या नहीं.