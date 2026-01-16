हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटKKR के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे मुस्तफिजुर रहमान? IPL 2026 से निकले जाने के बाद आया उनका जवाब

KKR के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे मुस्तफिजुर रहमान? IPL 2026 से निकले जाने के बाद आया उनका जवाब

आईपीएल 2026 के लिए केकेआर में बिकने के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को हाल ही में रिलीज कर दिया गया. हालांकि, इसके बाद अब उन्होंने केकेआर के खिलाफ लीगल एक्शन लेने से मना कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 16 Jan 2026 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

Mustafizur Rahman Refused To Take Legal Action Against KKR: भारत और बांग्लादेश के बीच इस वक्त चीजें ठीक नहीं चल रही हैं. जिसके कारण बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को हाल ही में आईपीएल 2026 से रिलीज कर दिया गया. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की वजह से भारत में फ्रेंचाइजी पर विरोध होना शुरू हो गया था. इस विवाद को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया. इसके बाद कोलकाता ने अपनी टीम से मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया था.

KKR पर लीगल एक्शन नहीं लेंगे मुस्तफिजुर रहमान

बांग्लादेश क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWAB) के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने खुलासा किया है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ संभावित कानूनी या प्रशासनिक लड़ाई पर विचार किया गया था, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान के कहने पर ऐसा नहीं किया गया है.

मुस्तफिजुर ने केकेआर के खिलाफ किसी भी तरह के लीगल एक्शन लेने के लिए मना कर दिया है. 30 साल के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने साल 2016 में आईपीएल में डेब्यू किया था. उसके बाद से अब तक उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 60 मुकाबले खेले हैं, जिसमें रहमान ने 8.13 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हुए 65 विकेट चटकाए हैं.

वर्ल्ड कप के लिए भारत न आने की लेकर बांग्लादेश कर रहा बवाल

आईपीएल 2026 से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है. बीसीबी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से मना कर दिया है. बांग्लादेश चाहता है कि उनके वर्ल्ड कप मुकाबले भारत से बाहर कराए जाएं. लेकिन, आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड को अपना स्टैंड के बारे में फिर से सोचने को कहा है. 

बता दें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश ग्रुप सी में है. उनके अलावा, ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्टइंजीज, नेपाल और इटली है. बांग्लादेश को 3 मुकाबले कोलकता के ईडन गार्डन्स में खेलना है जबकि 1 मुकाबला उनको मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलना है. अब ये देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आता है या नहीं.

Published at : 16 Jan 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
ICC Mustafizur Rahman Bangladesh Cricket Board KKR IPL 2026 CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
इंडिया
BMC Election Results 2026: BMC चुनाव का रिजल्ट आज, 35 फीसदी उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति, देखें धनकुबेरों की पूरी लिस्ट
BMC चुनाव का रिजल्ट आज, 35 फीसदी उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति, देखें धनकुबेरों की पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 7: 400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन
400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Bharat Ki Baat : 27 में Mayawati किसका खेल बिगाड़ेंगी? | Brahman Vote Bank | BSP | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
72 घंटों के भीतर 6 राज्यों में होगी बारिश, यूपी, दिल्ली से बिहार तक कैसा मौसम? पढ़ें IMD की चेतावनी
इंडिया
BMC Election Results 2026: BMC चुनाव का रिजल्ट आज, 35 फीसदी उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति, देखें धनकुबेरों की पूरी लिस्ट
BMC चुनाव का रिजल्ट आज, 35 फीसदी उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति, देखें धनकुबेरों की पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 7: 400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन
400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम को लेकर बड़ी खबर, जानिए क्या हुआ
टी20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम को लेकर बड़ी खबर, जानिए क्या हुआ
एग्रीकल्चर
घर बैठे ताजी सब्जी चाहिए? बालकनी में उगा लें ये 5 आसान सब्जियां
घर बैठे ताजी सब्जी चाहिए? बालकनी में उगा लें ये 5 आसान सब्जियां
जनरल नॉलेज
Alcohol Breath Smell: शराब पीने के बाद क्यों आती है मुंह से बदबू, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
शराब पीने के बाद क्यों आती है मुंह से बदबू, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
दिल को बचाना है तो आज ही छोड़ दें ये 4 आदतें, हार्ट एक्‍सपर्ट ने बताया सेहत का सच
दिल को बचाना है तो आज ही छोड़ दें ये 4 आदतें, हार्ट एक्‍सपर्ट ने बताया सेहत का सच
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget