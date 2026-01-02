हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुस्तफिजुर रहमान पर क्यों मचा है बवाल? शाहरुख खान को कहा गया 'एंटी नेशनल'? समझें पूरा विवाद

मुस्तफिजुर रहमान पर क्यों मचा है बवाल? शाहरुख खान को कहा गया 'एंटी नेशनल'? समझें पूरा विवाद

Mustafizur Rahman Controversy: IPL 2026 के लिए केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान पर लगातार बयानबाजी हो रही हैं. जानिए इस विवाद की वजह.

By : शिवम | Updated at : 02 Jan 2026 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

मुस्तफिजुर रहमान अभी चर्चा में हैं. वह IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे, इस कारण कई लोग इस फ्रेंचाइजी की भी आलोचना कर रहे हैं. इस टीम के मालिक शाहरुख खान हैं, इस कारण कुछ राजनेता और भागवताचार्य उनपर विवादित बयान दे रहे हैं, उन्हें गद्दार बता रहे हैं. इस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है.

मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के इकलौते प्लेयर हैं, जो IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में बिके. ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ही खरीदना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनका प्राइस 9 करोड़ से पार पहुंचता ही नहीं. हालांकि 9.20 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर केकेआर ने मुस्तफिजुर को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया. तब इतना विवाद नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक से इसका विरोध क्यों हो रहा है?

क्या है विवाद की वजह?

कुछ दिन पहले बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की मॉब लिंचिंग हुई थी. बर्बरता के साथ दोनों की हत्या की गई. इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए, जिसने भारतीय लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया. बवाल बढ़ता गया और फिर सोशल मीडिया पर कुछ लोग मांग उठाने लगे कि जब बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर उनके खिलाड़ी भारत में आकर इतनी बड़ी रकम पाकर कैसे खेल सकते हैं.

बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL से बैन करने की मांग उठने लगी. विवाद और बढ़ गया जब शाहरुख खान को देवकीनंदन ठाकुर ने भारत और हिन्दू विरोधी बताया. बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख को गद्दार कह दिया. इसके बाद ये विवाद और बढ़ता गया.

क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए होगा IPL बैन?

वर्तमान में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है, जिसके खिलाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में नहीं खेल सकते. बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इनसाइडस्पोर्ट को बताया कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जिससे बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेंगे और बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 02 Jan 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Mustafizur Rahman Bangladesh Violence KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
मध्य प्रदेश
इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया, दूषित पानी से मौत पर एक्शन
इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया, दूषित पानी से मौत पर एक्शन
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
बॉलीवुड
दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल
दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल
Advertisement

वीडियोज

Indore Water Tragedy: जहरीले पानी से हाहाकार...कौन गुनहगार? खुलासा हैरान कर देगा! | ABP Report
UP Brahmin Politics: एक हैं तो सेफ, इसलिए यूपी में जाति पर 'क्लेश'? | mahadangal | Chitra Tripathi
Khabar Gawah Hai:दूषित पानी से मौत के मामलों में लैब रिपोर्ट में बड़ा खुलासा | Indore Water Tragedy
Bollywood News: आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर बवाल, शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोप (02.01.2026)
Bollywood News: आईपीएल 2026 में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर बवाल, शाहरुख खान पर देशद्रोह के आरोप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
मध्य प्रदेश
इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया, दूषित पानी से मौत पर एक्शन
इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया, दूषित पानी से मौत पर एक्शन
विश्व
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
कंगाल पाकिस्तान के हाथ लगा तेल और गैस का बड़ा खजाना! खुशी से फूले नहीं समा रहे शहबाज शरीफ, क्या मालामाल होगा पड़ोसी?
बॉलीवुड
दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल
दुनियाभर में 7700 करोड़ कमाने वाली 'अवतार 3' टॉप 10 तो क्या टॉप 50 में भी नहीं हो पाई शामिल
क्रिकेट
बुरी तरह हारकर भी नहीं टूटा बेन स्टोक्स का घमंड, कोच ब्रेंडन मैक्कुलम को बदलने पर कही बहुत बड़ी बात
बुरी तरह हारकर भी नहीं टूटा बेन स्टोक्स का घमंड, कोच ब्रेंडन मैक्कुलम को बदलने पर कही बहुत बड़ी बात
बिजनेस
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
हेल्थ
Heart Attack Treatment Time: भरी मीटिंग में हार्ट अटैक से बीजेपी विधायक की मौत, ऐसे केस में जान बचाने को कितना होता है वक्त?
भरी मीटिंग में हार्ट अटैक से बीजेपी विधायक की मौत, ऐसे केस में जान बचाने को कितना होता है वक्त?
जनरल नॉलेज
दुनिया के सबसे रईस बच्चे कौन-से, जानें उनके पास क्या-क्या सुविधाएं और कैसी है उनकी जिंदगी?
दुनिया के सबसे रईस बच्चे कौन-से, जानें उनके पास क्या-क्या सुविधाएं और कैसी है उनकी जिंदगी?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget