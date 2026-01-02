मुस्तफिजुर रहमान पर क्यों मचा है बवाल? शाहरुख खान को कहा गया 'एंटी नेशनल'? समझें पूरा विवाद
Mustafizur Rahman Controversy: IPL 2026 के लिए केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान पर लगातार बयानबाजी हो रही हैं. जानिए इस विवाद की वजह.
मुस्तफिजुर रहमान अभी चर्चा में हैं. वह IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे, इस कारण कई लोग इस फ्रेंचाइजी की भी आलोचना कर रहे हैं. इस टीम के मालिक शाहरुख खान हैं, इस कारण कुछ राजनेता और भागवताचार्य उनपर विवादित बयान दे रहे हैं, उन्हें गद्दार बता रहे हैं. इस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है.
मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के इकलौते प्लेयर हैं, जो IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में बिके. ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ही खरीदना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनका प्राइस 9 करोड़ से पार पहुंचता ही नहीं. हालांकि 9.20 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर केकेआर ने मुस्तफिजुर को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया. तब इतना विवाद नहीं हुआ था, लेकिन अब अचानक से इसका विरोध क्यों हो रहा है?
क्या है विवाद की वजह?
कुछ दिन पहले बांग्लादेश में 2 हिंदू युवकों की मॉब लिंचिंग हुई थी. बर्बरता के साथ दोनों की हत्या की गई. इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए, जिसने भारतीय लोगों के गुस्से को बढ़ा दिया. बवाल बढ़ता गया और फिर सोशल मीडिया पर कुछ लोग मांग उठाने लगे कि जब बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर उनके खिलाड़ी भारत में आकर इतनी बड़ी रकम पाकर कैसे खेल सकते हैं.
बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL से बैन करने की मांग उठने लगी. विवाद और बढ़ गया जब शाहरुख खान को देवकीनंदन ठाकुर ने भारत और हिन्दू विरोधी बताया. बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख को गद्दार कह दिया. इसके बाद ये विवाद और बढ़ता गया.
क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिए होगा IPL बैन?
वर्तमान में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है, जिसके खिलाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में नहीं खेल सकते. बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इनसाइडस्पोर्ट को बताया कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जिससे बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बैन लगाया जाए. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, "मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल खेलेंगे और बांग्लादेश कोई दुश्मन देश नहीं है."
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL