राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस ने खेला बड़ा दांव, 2 रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

IPL 2026 के लीग स्टेज का आज आखिरी दिन है, जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम का फैसला करेगा. पहला मैच दोपहर को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. MI प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के लिए ये करो या मरो वाला मैच है. अगर RR जीती तो प्लेऑफ में जाएगी और हारी तो बाहर हो जाएगी. इससे पहले मुंबई ने बड़ा दांव चला है, उन्होंने 2 नए खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया है.

मुंबई इंडियंस ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच से पहले उन्होंने 2 खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है. क्विंटन डिकॉक और राज अंगद बावा चोट के कारण बाहर हो चुके हैं. MI अंतिम मैच में बेखौफ खेलेगी और जीत के साथ अपने सफर को खत्म करना चाहेगी.

इन 2 खिलाड़ियों को किया शामिल

मुंबई ने राजस्थान के बाएं हाथ के बल्लेबाज महिपाल लोमरोर को रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया है, जो 2018 से 2021 तक राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेल चुके हैं. वह 2022 से 2024 तक RCB टीम के लिए खेले थे. उन्होंने IPL की 35 पारियों में 527 रन बनाए हैं, वह एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं. देखना होगा कि क्या मुंबई इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को आखरी मैच में खेलने का मौका देगी.

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मुंबई ने 25 वर्षीय रुचित आहिर को भी बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया है. सौराष्ट्र के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने टी20 में 12 मैच खेले हैं, जिसमें 333 रन बनाए हैं. उनके नाम 2 अर्धशतक हैं. रुचित गेंदबाजी भी कर सकते हैं.

2️⃣ replacement signings 📝



Mumbai Indians have confirmed the signings of Rajasthan left-hander Mahipal Lomror and Saurashtra wicket keeper batsman Ruchit Ahir as replacements for Quinton de Kock and Raj Angad Bawa respectively, both of whom had been ruled out of IPL 2026 with… pic.twitter.com/LL5ekFlwzO — Mumbai Indians (@mipaltan) May 23, 2026

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कब-कहां देखें MI vs RR लाइव मैच?

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. 3 बजे टॉस होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.