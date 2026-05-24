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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMI vs RR: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस ने खेला बड़ा दांव, 2 रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

MI vs RR: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस ने खेला बड़ा दांव, 2 रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

MI vs RR: मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए ये करो या मरो वाला मैच है. आखरी मैच से पहले मुंबई ने 2 खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया है.

By : शिवम | Updated at : 24 May 2026 08:24 AM (IST)
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IPL 2026 के लीग स्टेज का आज आखिरी दिन है, जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम का फैसला करेगा. पहला मैच दोपहर को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा. MI प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के लिए ये करो या मरो वाला मैच है. अगर RR जीती तो प्लेऑफ में जाएगी और हारी तो बाहर हो जाएगी. इससे पहले मुंबई ने बड़ा दांव चला है, उन्होंने 2 नए खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया है.

मुंबई इंडियंस ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच से पहले उन्होंने 2 खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है. क्विंटन डिकॉक और राज अंगद बावा चोट के कारण बाहर हो चुके हैं. MI अंतिम मैच में बेखौफ खेलेगी और जीत के साथ अपने सफर को खत्म करना चाहेगी.

इन 2 खिलाड़ियों को किया शामिल

मुंबई ने राजस्थान के बाएं हाथ के बल्लेबाज महिपाल लोमरोर को रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया है, जो 2018 से 2021 तक राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए खेल चुके हैं. वह 2022 से 2024 तक RCB टीम के लिए खेले थे. उन्होंने IPL की 35 पारियों में 527 रन बनाए हैं, वह एक ही अर्धशतक लगा पाए हैं. देखना होगा कि क्या मुंबई इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को आखरी मैच में खेलने का मौका देगी.

यह भी पढ़ें- 1 स्पॉट, 3 दावेदार और 2 मैच... समझिए प्लेऑफ का गणित, RR, PBKS और KKR कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

मुंबई ने 25 वर्षीय रुचित आहिर को भी बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया है. सौराष्ट्र के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने टी20 में 12 मैच खेले हैं, जिसमें 333 रन बनाए हैं. उनके नाम 2 अर्धशतक हैं. रुचित गेंदबाजी भी कर सकते हैं.

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कब-कहां देखें MI vs RR लाइव मैच?

मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. 3 बजे टॉस होगा. मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 May 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Mahipal Lomror MUMBAI INDIANS MI Vs RR IPL 2026 Ruchit Ahir
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