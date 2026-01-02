मुंबई इंडियंस ने लॉन्च की नई जर्सी, पिछले सीजन से क्या है अलग; देखें वीडियो
Mumbai Indians Jersey 2026: महिला प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम की नई जर्सी का अनावरण किया है.
मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए अपनी टीम की नई जर्सी लांच की है. टीम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसमें प्लेयर्स नई किट में दिखे. लीग के चौथे संस्करण का आयोजन 9 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसका पूरा शेड्यूल आ चुका है.
मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे सफल टीम है. पहले संस्करण में चैंपियन बनने वाली एमआई ने पिछले सीजन भी खिताब जीता था. पिछले संस्करण हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था. आगामी सीजन के लिए मुंबई ने ऑक्शन में 11 खिलाड़ियों को खरीदा था, जिसमें सबसे महंगी अमेलिया केर थी.
मुंबई इंडियंस की सबसे महंगी महिला प्लेयर?
हरमनप्रीत कौर समेत मुंबई इंडियंस ने आगामी सीजन के लिए 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था, हालांकि सबसे ज्यादा प्राइस कप्तान का नहीं बल्कि नताली सिवर का है. हरमनप्रीत का प्राइस 2.50 करोड़ रुपये है. नताली सिवर का प्राइस 3.50 करोड़ है, जो टीम की सबसे महंगी खिलाड़ी भी है.
WPL में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2023 में खेले गए पहले संस्करण में खिताब जीता था. टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया. हालांकि दूसरे संस्करण (2024) में मुंबई एलिमिनेटर मैच हारकर बाहर हो गई थी. दूसरे संस्करण में आरसीबी ने खिताब जीता था, दिल्ली इस सीजन भी रनर-अप थी. पिछले सीजन (2025) मुंबई टीम ने दिल्ली को हराकर अपना दूसरा डब्ल्यूपीएल खिताब जीता.
महिला प्रीमियर लीग 2026 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 9 जनवरी को डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा में होगा.
मुंबई इंडियंस महिला टीम का स्क्वाड
नेट साइवर-ब्रंट, अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज,अमनजोत कौर, सजीवन सजना, शबनीम इस्माइल, गुनालन कमलिनी, सैका इशाक, निकोला केरी, त्रिवेणी वसिष्ठ, संस्कृति गुप्ता, क्रांति रेड्डी, मिल्ली इलिंगवर्थ, पूनम खेमनार, राहिला फिरदौस.
