मुंबई इंडियंस ने अगले सीजन से पहले बदला हेड कोच, इस दिग्गज को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
Mumbai Indians New Head Coach: मुंबई इंडियंस की टीम में अगले सीजन की शुरुआत से पहले ही कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम के हेड कोच को बदल दिया है.
Mumbai Indians Change Head Coach: मुंबई इंडियंस की टीम में कई बड़े बदलाव होने शुरू हो गए हैं. टीम ने नए हेड कोच का चयन कर लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में WPL में खेलने वाली मुंबई इंडियंस का नया हेड कोच लिजा केटली (Lisa Keightley) को बनाया गया है. लिजा वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ रही हैं. लिजा से पहले चार्लोट एडवर्ड्स (Charlotte Edwards) मुंबई इंडियंस की हेड कोच थीं.
नीता अंबानी ने दी बड़ी जिम्मेदारी
मुंबई इंडियंस टीम की मालकिन नीता अंबानी ने नए हेड कोच के ऐलान पर कहा कि 'मुंबई इंडियंस फैमिली में लिजा केटली को शामिल करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. लिजा ने अपने पैशन और खेल के प्रति जुनून से कई लोगों को इंस्पायर किया है. इनके आने से मुंबई इंडियंस में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी और हम इनके साथ खेल को और बेहतर बनाएंगे'.
कौन हैं मुंबई इंडियंस की नई हेड कोच?
लिजा केटली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए कई सालों तक खेल चुकी हैं. इस खिलाड़ी के पास कई दशकों का अनुभव है. लिजा ऑस्ट्रेलिया की दो बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. वीमेंस वर्ल्ड कप 1997 और 2005 इन दोनों में लिजा ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में शामिल थीं, जब टीम ने टाइटल जीता. ये ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं, जिन्हें इंग्लैंड की वीमेंस नेशनल टीम का फुल टाइम कोच बनाया गया.
इंटरनेशनल करियर में 3000 रन
ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने वाली ये बल्लेबाज लिजा केटली अपने क्रिकेट करियर में 3000 से ज्यादा रन बना चुकी हैं. लिजा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 9 टेस्ट, 82 वनडे और 1 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है. अब मुंबई इंडियंस ने लिजा को हेड कोच बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है.
ऐका ऐका! Our new #WPL Head Coach Lisa has a message for you 💌🗣️#AaliRe #MumbaiIndians pic.twitter.com/UJba05ROLJ— Mumbai Indians (@mipaltan) September 25, 2025
