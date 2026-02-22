IPL 2026 के पूरे मैच नहीं खेलेंगे MS Dhoni? सामने आया बड़ा अपडेट; मिल गया संन्यास का संकेत?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के पूरे मैच नहीं खेलेंगे MS Dhoni? सामने आया बड़ा अपडेट; मिल गया संन्यास का संकेत?

MS Dhoni, IPL 2026: आईपीएल 2026 में एमएस धोनी के खेलने पर बड़ा अपडेट सामने आया, जिसमें बताया गया कि वह पूरे मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. इससे रिटायरमेंट का भी हिंट मिलता दिख रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 22 Feb 2026 10:22 PM (IST)
एमएस धोनी के आईपीएल 2026 (IPL 2026) में खेलने पर बड़ा अपडेट सामने आया. पहले बताया गया कि माही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सीजन खेलने के लिए तैयार हैं. लेकिन नए अपडेट में इस बात का जिक्र किया गया कि धोनी आगामी सीजन के पूरे मैच नहीं खेलेंगे. यह अपडेट कहीं ना कहीं आईपीएल से माही के संन्यास का संकेत दे रहा है. 

बता दें कि चेन्नई ने ऑक्शन से पहले संजू सैमसन को ट्रेड डील के लिए जरिए अपना हिस्सा बनाया था. अब संजू के टीम में आते ही धोनी का पूरे लीग मैच ना खेलने का अपडेट आना वाकई सोचने पर मजबूर कर रहा है. 

अगला सीजन खेलने पर लगी मोहर 

चेन्नई सुपर किंग्स के एक टॉप सोर्स ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वह चेन्नई आ रहे हैं और उन्होंने इस सीजन के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है."

नहीं खेलेंगे पूरे मैच

धोनी अगला सीजन तो खेलेंगे लेकिन वह सभी 14 लीग मैच नहीं खेलेंगे. पीटीआई के हवाले से बताया गया कि धोनी अगला सीजन तो खेलेंगे, लेकिन लीग के सभी 14 मैचों में नजर नहीं आएंगे. 

धोनी चेन्नई के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं. लेकिन अब संजू के टीम में आ जाने से धोनी पर विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी हट सकती है. इसी के साथ वह अगर कुछ मैच मिस भी करते हैं, तो टीम को ज्यादा नुकसान नहीं होगा. हालांकि अभी धोनी के सभी लीग मैच ना खेलने को लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक अपडेट नहीं आया है. 

2025 आईपीएल में धोनी का प्रदर्शन

गौरतलब है कि धोनी ने पिछले सीजन यानी 2025 के आईपीएल में कुल 14 मैच खेले थे, जिनकी 13 पारियों में बैटिंग करते हुए 135.17 के स्ट्राइक रेट से 196 रन बनाए थे. इस दौरान माही का हाई स्कोर 30* रनों का रहा था. उनके बल्ले से 12 चौके और 12 छक्के निकले थे. 

Published at : 22 Feb 2026 10:22 PM (IST)
CSK MS DHONI IPL 2026
IPL 2026 के पूरे मैच नहीं खेलेंगे MS Dhoni? सामने आया बड़ा अपडेट; मिल गया संन्यास का संकेत?
