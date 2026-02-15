हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान

MS Dhoni की वजह से पाकिस्तान टीम में हुई उस्मान तारिक की एंट्री? खुद किया ऐसा खुलासा कि दुनिया हो गई हैरान

Usman Tariq: पाकिस्तान के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे उस्मान तारिक ने बताया कि टीम में उनकी एंट्री पूर्व भारतीय दिग्गज कप्तान एमएस धोनी की वजह से हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Feb 2026 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

Usman Tariq Credit To MS Dhoni: पाकिस्तान के स्टार स्पिनर उस्मान तारिक (Usman Tariq) 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अपने अपरंपरागत (Unorthodox) बॉलिंग एक्शन से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस्मान की पाकिस्तान टीम में एंट्री टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) की वजह से हुई? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि धोनी के कारण उस्मान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह मिली, बल्कि उन्होंने खुद इस बारे में खुलासा करके दुनिया को हैरान कर दिया. 

दरअसल उस्मान ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने जॉब छोड़कर दोबारा क्रिकेट खेलने का फैसला किया. पाक स्पिनर ने कहा कि उन्हें जॉब छोड़ने का मोटिवेशन धोनी से मिला. उन्होंने धोनी की फिल्म देखी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे धोनी ने टिकट कलेक्टर की जॉब छोड़कर दोबारा क्रिकेट को अपना और दुनियाभर में अपना लोहा मनवाया. उस्मान का धोनी को क्रेडिट देते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्रिकेट में वापसी के लिए धोनी को दिया क्रेडिट 

दुबई में AFP से बात करते हुए उस्मान तारिक ने कहा, "मैंने क्रिकेट में नाम कमाने का ख्वाब छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन मैंने वो फिल्म (एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी) देखी और उस चीज ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं." 

बताते चलें कि उस्मान दुबई में सेल्समैन की जॉब कर रहे थे. धोनी की फिल्म देखने के बाद उन्होंने एक बार फिर क्रिकेट खेलने का फैसला किया और आज दुनियाभर में अपना नाम बना रहे हैं. 

पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन लगा प्रैंक 

उस्मान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में दमदार गेंदबाजी करके 20 विकेट चटकाए थे, जिसके बाद जल्द ही उन्हें पाकिस्तान टीम में चुन लिया गया. उन्होंने कहा, "मेरे कोच ने मुझे पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के बारे में बताया जब पिछली साल मैं अपनी शादी में बिजी था और शुरुआत में मुझे लगा कि यह प्रैंक है. लेकिन यह सचा था, शायद मेरी पत्नी मेरे लिए लक लेकर आई थी."

टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी 

बता दें कि पाकिस्तान ने टी20 टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला यूएसए के खिलाफ खेला था, जिसमें उस्मान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन कैसा रहता है. 

Published at : 15 Feb 2026 05:35 PM (IST)
Tags :
Pakistan MS DHONI Usman Tariq T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
पंजाब
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
क्रिकेट
NEP vs WI: वेस्टइंडीज सुपर-8 में क्वालीफाई करने वाली बनी पहली टीम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
वेस्टइंडीज ने सुपर-8 में रखा कदम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
इंडिया
भारत-फ्रांस साथ बनाएंगे हेलीकॉप्टर और हैमर बम, मैक्रों के दौरे के दौरान होगा बड़ा डिफेंस डील, बेचैन हुआ पाकिस्तान
भारत-फ्रांस साथ बनाएंगे हेलीकॉप्टर और हैमर बम, मैक्रों के दौरे के दौरान होगा बड़ा डिफेंस डील, बेचैन हुआ पाकिस्तान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रिलीज के साथ ही ‘O Romeo’ विवादों में, मेकर्स पहुंचे कोर्ट
Jagadhatri: 😒Rekha ने बनाया Jagdhatri की बेइज्जती का प्लान, पिता भी हुए शामिल #sbs (15.02.2026)
Dhurandhar की Actress, Sara Arjun भी पहुंची Sadhguru के आश्रम; यहीं से की है पढ़ाई
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
T20 World Cup 2026: बारिश बिगाड़ेगी खेल? कोलंबो स्टेडियम से देखिए पल-पल की रिपोर्ट |IND Vs PAK
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत', मार्को रुबियो के दावे पर जर्मनी में एस जयशंकर का जवाब, कहा- हम बाहरी दबाव...
'रूसी तेल नहीं खरीदेगा भारत', रुबियो के दावे पर जयशंकर का जवाब, कहा- बाहरी दबाव...
पंजाब
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
पंजाब में BJP को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा अकाली दल का दामन
क्रिकेट
NEP vs WI: वेस्टइंडीज सुपर-8 में क्वालीफाई करने वाली बनी पहली टीम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
वेस्टइंडीज ने सुपर-8 में रखा कदम, हार के साथ नेपाल का बोरिया-बिस्तर सिमटा
इंडिया
भारत-फ्रांस साथ बनाएंगे हेलीकॉप्टर और हैमर बम, मैक्रों के दौरे के दौरान होगा बड़ा डिफेंस डील, बेचैन हुआ पाकिस्तान
भारत-फ्रांस साथ बनाएंगे हेलीकॉप्टर और हैमर बम, मैक्रों के दौरे के दौरान होगा बड़ा डिफेंस डील, बेचैन हुआ पाकिस्तान
बॉलीवुड
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
'वो जेल में है और ठीक हैं', राजपाल यादव की पत्नी ने जेल से रिहाई वाली खबर पर तोड़ी चुप्पी
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
"नवाज शरीफ हमें लूटकर खा गया है" इंडियन व्लॉगर के सामने पाकिस्तानियों ने रोया महंगाई का दुखड़ा, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
EPFO से आपको कितनी मिल सकती है पेंशन? यहां जान लें पूरा कैल्कुलेशन और फॉर्म्युला
EPFO से आपको कितनी मिल सकती है पेंशन? यहां जान लें पूरा कैल्कुलेशन और फॉर्म्युला
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget