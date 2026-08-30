IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 में नहीं दिखेंगे 3 दिग्गज क्रिकेटर, एक रह सकता है अनसोल्ड

IPL 2027 में नहीं दिखेंगे 3 दिग्गज क्रिकेटर, एक रह सकता है अनसोल्ड

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए होने वाले ऑक्शन को लेकर हर फ्रेंचाइजी अपने-अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुकी हैं. जानिए वो 3 दिग्गज, जो शायद अगले साल नहीं नजर आएंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 30 Aug 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन में फैंस 3 ऐसे खिलाड़ियों को मिस करेंगे, जो पहले संस्करण से लेकर पिछले संस्करण तक खेल रहे थे. इसमें एक संन्यास ले चुका प्लेयर है, एक अनसोल्ड रह सकता है और एक सीजन से पहले संन्यास की घोषणा कर सकता है. बता दें कि सभी फ्रेंचाइजी IPL 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन को लेकर अपनी तैयारियां कर रही हैं. कई ट्रेड पर विचार कर रही हैं तो कई उन खिलाड़ियों को चिन्हिंत कर रही हैं, जिन्हे वह खरीदना चाहती हैं.

IPL 2027 से पहले एक सबसे बड़ी ट्रेड डील तो हो चुकी है. ऋषभ पंत वापस दिल्ली कैपिटल्स में लौट गए हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रकम के साथ खरीदा था. दिल्ली ने उनके बदले कुलदीप यादव को दिया है. अब हार्दिक पांड्या सुर्खियों में हैं, जिनको लेकर माना जा रहा है कि वह मुंबई इंडियंस से अलग हो सकते हैं.

अजिंक्य रहाणे

पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कप्तानी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने इसी साल 30 जुलाई को इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. फैंस उन्हें IPL 2027 में मिस करेंगे, जो आईपीएल के पहले सीजन से खेल रहे हैं. उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ शुरुआत कि थी, फिर राजस्थान रॉयल्स में गए. उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए 2 साल खेला, फिर राजस्थान में लौट आए. दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर के लिए खेलने के बाद वह चेन्नई सुपर किंग्स में आए और फिर केकेआर में लौट आए. उन्होंने IPL में 6 टीमों के लिए 212 मैच खेले, जिनमें खेली 197 पारियों में 5367 रन बनाए.

एमएस धोनी

चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बना चुके एमएस धोनी भी शायद अगले साल खेलते हुए न दिखे. हालांकि वह पिछले साल भी नहीं खेले, लेकिन इसमें नहीं खेलने का कारण उनकी फिटनेस था और अब वह संन्यास ले सकते हैं. धोनी 2008 से 2015 तक चेन्नई के लिए खेले, 2015 और 2016 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेलने वाले धोनी 2018 में फिर सीएसके में लौट आए. उन्होंने आईपीएल में 278 मैचों में खेली 242 पारियों में 5439 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- भारतीय स्पिनर्स के बेतहाशा नो-बॉल फेंकने पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा- जुर्माना लगाओ

मनीष पांडे

आईपीएल के पहले सीजन से खेल रहे मनीष पांडे को भी फैंस अगले साल मिस कर सकते हैं, जो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हैं. उन्होंने पिछले सीजन केकेआर के लिए सिर्फ 6 मैच खेले, जिनकी 2 पारियों में 70 रन बनाए. 2025 में भी उन्होंने सिर्फ 3 और 2024 में सिर्फ 1 मैच खेला. अब IPL 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले केकेआर उन्हें रिलीज कर सकती है.

यह भी पढ़ें- 'अब मैं पाकिस्तान...', ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद मोहम्मद आमिर का बड़ा खुलासा

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
MS DHONI IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं दिखेंगे 3 दिग्गज क्रिकेटर, एक रह सकता है अनसोल्ड
IPL 2027 में नहीं दिखेंगे 3 दिग्गज क्रिकेटर, एक रह सकता है अनसोल्ड
क्रिकेट
'अब मैं पाकिस्तान...', ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद मोहम्मद आमिर का बड़ा खुलासा
'अब मैं पाकिस्तान...', ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद मोहम्मद आमिर का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कगिसो रबाडा बाहर
दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कगिसो रबाडा बाहर
क्रिकेट
भारतीय स्पिनर्स के बेतहाशा नो-बॉल फेंकने पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा- जुर्माना लगाओ
भारतीय स्पिनर्स के बेतहाशा नो-बॉल फेंकने पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा- जुर्माना लगाओ
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: क्रिसमस पर भिड़ेंगे दो ‘किंग’, SRK-नागार्जुन फैंस में छिड़ी सोशल मीडिया जंग (30.08.26)
DR. Aarambhi: Aarambhi के चरित्र पर उठे सवाल, Aarambhi के थप्पड़ ने सिखाया Vishwas को सबक!
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जयंत चौधरी का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव, BJP की तर्ज पर किया ये काम
जयंत चौधरी का यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव, BJP की तर्ज पर किया ये काम
बॉलीवुड
समय रैना के 'बिहारी जोक' विवाद पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन, कहा- 'मजाक है तो...'
समय रैना के 'बिहारी जोक' विवाद पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन, कहा- 'मजाक है तो...'
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कगिसो रबाडा बाहर
दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कगिसो रबाडा बाहर
इंडिया
'आप ऐसे नेता हैं जो...', PM मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए मिर्जियोयेव
'आप ऐसे नेता हैं जो...', PM मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए मिर्जियोयेव
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले - 'सरकार से कहें कि...'
मोहन भागवत के बयान पर भड़के कपिल सिब्बल, बोले - 'सरकार से कहें कि...'
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम
80 साल के बुजुर्ग ने पहली बार देखा समुद्र, हाथ जोड़कर किया प्रणाम
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget