MS Dhoni Retire from IPL: पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एमएस धोनी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है. वह अब चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटॉर बन गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर एमएस धोनी के मेंटॉर बनने और आईपीएल से संन्यास लेने की जानकारी दी है. दरअसल, आज (मंगलवार) को आईपीएल की सभी टीमों को अपनी-अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी थी. चेन्नई ने रिटेंशन लिस्ट जारी करने से पहले एमएस धोनी के संन्यास लेने और टीम के मेंटॉर बनने का एलान कर फैंस को झटका दिया.

धोनी आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेले थे, लेकिन वह टीम के साथ मैदान पर आते थे, और फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में स्टेडियम पहुंचते थे. हालांकि, पिछले पूरे सीजन माही एक भी मैच नहीं खेले. अब उन्होंने बिना फेयरवेल मैच के ही आईपीएल से संन्यास ले लिया है, लेकिन उन्होंने चेन्नई का साथ नहीं छोड़ा है. आईपीएल 2027 में वह मेंटॉर की भूमिका में नजर आएंगे.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT 🦁💛 A once-in-a-lifetime player. A new role. A bond that lasts forever 💛 Mahendra Singh Dhoni takes charge as the Team Mentor of Chennai Super Kings! Through countless victories, challenging times, and memories that will stay in our hearts forever, MS has been at the heart of our journey from the very beginning. From leading us to glory to guiding the next generation of Super Kings, Thala will always be a part of our identity. And Chennai will always be his home. Read more : https://t.co/YKsoHYE51A #WhistlePodu — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

एमएस धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया. मंगलवार को उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया. इस तरह उनका 18 साल का करियर समाप्त हुआ. धोनी पिंडली में चोट की वजह से आईपीएल 2026 में नहीं खेले थे.

एमएस धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 आईपीएल खिताब जीते. माही ने 2023 में कप्तान के रूप में अपनी अंतिम ट्रॉफी जीती. इसके बाद उन्होंने कप्तानी रुतुराज गायकवाड़ को सौंप दी. धोनी हमेशा चेन्नई के साथ ही रहे. जब चेन्नई दो साल के लिए आईपीएल से बैन हुई थी, तब वह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स से खेले थे.

धोनी के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने कुल 278 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 38.3 की बैटिंग औसत और 137.46 के स्ट्राक रेट से 5439 रन बनाए. धोनी आईपीएल में कभी शतक नहीं लगा सके. उनका सर्वाधिक स्कोर 84 रन रहा. वह आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सातवें बल्लेबाज हैं.

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