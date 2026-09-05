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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट15 अगस्त को रैना ने भी लिया संन्यास, खबर सुनकर कैसा था धोनी का रिएक्शन

15 अगस्त को रैना ने भी लिया संन्यास, खबर सुनकर कैसा था धोनी का रिएक्शन

Suresh Raina MS Dhoni Retirement: एमएस धोनी और सुरेश रैना ने 20 अगस्त, 2020 की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. रैना की रिटायरमेंट पर धोनी का रिएक्शन कैसा था?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 11:39 AM (IST)
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साल 2020, तारीख 15 अगस्त, इसी दिन एमएस धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था. उनके कुछ घंटों बाद ही सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको चौंका दिया था. रैना और धोनी की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है, दोनों की साल टीम इंडिया में साथ खेले और चेन्नई सुपर किंग्स में भी काफी समय एकसाथ बिताया.

धोनी का रिएक्शन, जब रैना ने संन्यास लिया

आज भी धोनी और रैना मिलते हैं तो उनका दोस्ताना अंदाज सोशल मीडिया पर धूम मचा देता है. आखिरकार सुरेश रैना ने अब बता ही दिया कि जब उन्होंने धोनी के कुछ ही घंटों बाद संन्यास का एलान किया, तब धोनी की प्रतिक्रिया क्या थी. असल में धोनी चौंक गए थे कि रैना ने भी उन्हीं की तरह 20 अगस्त के दिन रिटायरमेंट घोषित कर दी.

आकाश चोपड़ा से बातचीत के दौरान सुरेश रैना ने बताया, "आप बतौर एक खिलाड़ी इस खेल के लिए जीते हैं. आप इस देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसके पीछे माता-पिता का त्याग छिपा होता है, लेकिन मुझे उस क्षण लगा कि यही सबसे सही समय है. क्योंकि आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं. उस समय मेरी उम्र 32 रही हो या 33. उनके संन्यास के एलान के बाद मैं ड्रेसिंग रूम में गया और कहा - अब सब खत्म. उन्होंने कहा - ये क्या किया तूने."

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना की नजर अब इस 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' पर, पाकिस्तान के खिलाफ लिखेंगी नया इतिहास

धोनी ने मेरे लिए त्याग किया

सुरेश रैना ने अपनी सफलता का कुछ श्रेय एमएस धोनी को भी दिया. उन्होंने बताया कि धोनी ने उनके लिए अपनी बैटिंग पोजीशन छोड़ दी थी, रैना ने यह तक कहा कि उन दिनों शायद वे कप्तान के लिए खेलते थे, क्योंकि धोनी जब सौरव गांगुली खेलते थे, तब धोनी ऊपरी क्रम में बैटिंग किया करते थे.

रैना ने कहा, "मुझे लगता है कि उस समय मैं कप्तान के लिए खेला, मैं टीम के लिए खेला. मैंने कप्तान इसलिए कहा, क्योंकि जिस बल्लेबाजी पोजीशन पर मुझे मौका मिला, उसके लिए कप्तान ने अपनी पोजीशन छोड़ दी थी. जब दादा (सौरव गांगुली) कप्तान थे, तब धोनी ऊपर बल्लेबाजी किया करते थे, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए कहा, "युवराज ऊपर खेलेंगे, सुरेश तुम यहां खेलों और मैं यहां रहूंगा."

रैना कहते हैं कि धोनी के इस व्यवहार के कारण उन्हें टीम के लिए और भी खून-पसीना एक करने का प्रोत्साहन मिलता था. जब गांगुली कप्तान थे, तब धोनी ने कई बार तीसरे, चौथे और पांचवें क्रम पर भी बल्लेबाजी की, लेकिन कप्तानी मिलने के बाद वो ज्यादातर नंबर-6 पर ही बैटिंग करते दिखे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Sep 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
Suresh Raina MS DHONI
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