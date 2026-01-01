थाईलैंड में नए साल का जश्न मनाते नजर आए एमएस धोनी, बेटी जीवा संग दिखी तस्वीर

नए साल के जश्न में एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी सुर्खियों में हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने 2026 का स्वागत भारत से दूर थाईलैंड में किया. उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने सोशल मीडिया पर एक खास फोटो शेयर की, जिसने देखते ही देखते फैंस का ध्यान खींच लिया. इस तस्वीर में धोनी अपने पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे है. सबसे ज्यादा चर्चा उनकी बेटी जीवा को लेकर हो रही है

लंबे समय बाद दिखीं जीवा

महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा बहुत समय के बाद पब्लिकली दिखाई दी हैं. जीवा अब काफी बड़ी हो चुकी हैं और यही वजह है कि फैंस इस फोटो को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर जीवा के बचपन के वीडियो और तस्वीरें अक्सर वायरल होती रही हैं, लेकिन अब उनका बदला हुआ लुक देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी.

थाईलैंड के फुकेट से सामने आई पार्टी फोटो

साक्षी धोनी द्वारा शेयर की गई तस्वीर थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फुकेट की बताई जा रही है. फोटो में पूरा परिवार न्यू ईयर पार्टी में काफी खुश नजर आ रहा है. धोनी और साक्षी ने गोल्डन कलर की पार्टी कैप पहन रखी है, जबकि साक्षी गोल्डन शेड के वेस्टर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. फोटो के साथ साक्षी ने सिर्फ एक सिंपल सा कैप्शन लिखा, “सभी को नए साल की शुभकामनाएं.”

IPL में नजर आएंगे धोनी

क्रिकेट से दूरी के बावजूद धोनी का क्रेज आज भी वैसा ही बना हुआ है. इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अब फैंस उन्हें सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हुए देखते हैं. पिछले कुछ सालों से एमएस धोनी का मैदान पर उतरना आईपीएल तक ही सीमित रह गया है. ऐसे में आईपीएल 2026 को लेकर फैंस पहले से ही काफी उत्साहित हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी आईपीएल 2026 के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं. रांची के जेएससीए स्टेडियम में उनकी प्रैक्टिस के कई वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. हालांकि इस बार एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या यह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा. 44 साल की उम्र, घुटने की पुरानी चोट और कप्तानी की जिम्मेदारी छोड़ने के बाद धोनी के रिटायरमेंट को लेकर अटकलें तेज हैं.

क्या 2026 होगा धोनी का आखिरी IPL?

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग पहले ही इस ओर इशारा कर चुके हैं कि धोनी का क्रिकेट सफर अब आखिरी दौर में है. ऐसे में आईपीएल 2026 धोनी और उनके फैंस दोनों के लिए बेहद खास और इमोशनल होने वाला है. नए साल की शुरुआत परिवार के साथ मुस्कुराते हुए करना शायद धोनी के लिए आने वाले बड़े फैसलों से पहले एक सुकून भरा पल है.