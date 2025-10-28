कौन हैं वो महिला मंत्री? जिनसे एमएस धोनी ने की मुलाकात; फोटो हुई वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह एक केंद्रीय मंत्री के साथ खड़े हैं. महिला मंत्री एकनाथ खडसे की पुत्रवधू रक्षा खडसे हैं. वायरल फोटो में धोनी और रक्षा हाथ मिला रहे हैं, अन्य फोटो में दोनों बैठकर बात कर रहे हैं.

पूर्व क्रिकेटर एमएस धोनी अभी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं. वह भारत के उन टॉप-5 क्रिकेटर्स में हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है. वह 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं. आईपीएल के आगामी सीजन में उनके खेलने या नहीं खेलने का फैसला उनकी फिटनेस तय करेगा, जो अभी तो अच्छी नजर आ रही है.

रक्षा खडसे और एमएस धोनी के मुलाकात की फोटो वायरल

रक्षा खडसे महाराष्ट्र की एक प्रमुख राजनेता और बीजेपी की सदस्य हैं. वह युवा मामले और खेल राज्य मंत्री है. उनका जन्म 13 मई, 1987 को मध्य प्रदेश के खेतिया में हुआ था.

Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Khadse

meets MS Dhoni. 🫡 pic.twitter.com/9dQKPGvZSo — Johns. (@CricCrazyJohns) October 28, 2025

फैंस ने किए ऐसे कमेंट

वायरल फोटो में एक यूजर ने लिखा, "उम्मीद है कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा. धोनी उन गिने-चुने खिलाड़ियों में से एक हैं जो भारत में खेल की पहल का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सकते हैं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "धोनी को भारत का सबसे कूल मंत्री नियुक्त किया जाएगा."

Dhoni to be appointed as the coolest minister of India — Satyam (@Satyam22tweets) October 28, 2025

Great to see sports and leadership coming together, MS Dhoni sir truly represents calm strength and discipline. — Hardik Gohil (@GohilHardy) October 28, 2025

एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप (2007), ओडीआई वर्ल्ड कप (2011) और चैंपियंस ट्रॉफी (2013) का ख़िताब जिताया है. 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ, जिसके एक साल बाद उन्होंने अचानक रिटायरमेंट का एलान कर सभी को चौंका दिया था.