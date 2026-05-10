आज भी नहीं खेल रहे धोनी, चेन्नई ने जीता टॉस, लखनऊ की पहले बैटिंग; प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज भी नहीं खेल रहे एमएस धोनी, चेन्नई ने जीता टॉस, लखनऊ की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

आज भी नहीं खेल रहे एमएस धोनी, चेन्नई ने जीता टॉस, लखनऊ की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

CSK vs LSG Playing 11: चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव हुए हैं. एमएस धोनी आज भी नहीं खेल रहे हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 10 May 2026 03:14 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी. आज भी एमएस धोनी नहीं खेल रहे हैं. ऐसे में थाला के फैंस का इंतजार और बढ़ा है. CSK ने कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन लखनऊ की टीम में बड़े बदलाव हुए हैं. 

जानें क्या बोले ऋतुराज गायकवाड़?

टॉस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे. सीधी सी बात है, विकेट काफी समय से ढका हुआ था और बारिश भी हुई थी, इसलिए हम बॉलिंग करेंगे. (क्या दिन के मैचों में पिच अलग तरह से खेलती है?) जी हां, यह अलग तरह से खेलती है. पिछले दिन के मैच में मुझे लगा कि पिच हमारी उम्मीदों से काफी अलग थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा काम जल्द से जल्द तालमेल बिठाना और बाकी काम करना है. पहले गेंदबाजी करते हुए, हम पहले कुछ ओवरों में स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद उन्हें जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करेंगे. (ड्रेसिंग रूम का माहौल) जी हां, पिछले 7-8 मैचों का प्रदर्शन हमारे लिए काफी सकारात्मक रहा है. पहले तीन मैच हारने के बाद वापसी करना सभी की ओर से सराहनीय प्रयास है. बात सिर्फ इतनी है कि सभी बहुत सकारात्मक हैं. सभी वापसी करने के लिए उत्सुक हैं और बस इसे जितना हो सके उतना सरल रखने की कोशिश कर रहे हैं. हम सेम टीम के साथ खेल रहे हैं."

जानें क्या बोले ऋषभ पंत?

टॉस के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, "हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे. हमें सभी मैच जीतने होंगे, लेकिन हमें निरंतरता बनाए रखनी होगी और अच्छा क्रिकेट खेलना होगा. हमें कई मौके मिले, लेकिन हम उन्हें भुना नहीं पाए. हमें हर मैच में 200% देना होगा. आज हमने दो बदलाव किए हैं. जोश इंग्लिश चोट के बाद टीम में वापस आए हैं. मयंक यादव की जगह आवेश खान आए हैं."

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग इलेवन- मिशेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, शाहबाज अहमद, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी और प्रिंस यादव

चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद और मुकेश चौधरी

Published at : 10 May 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Rishabh Pant Sanju Samson MS Dhoni CSK Vs LSG IPL Chennai Super Kings Vs Lucknow Super Giants IPL 2026
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