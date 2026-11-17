महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है. ये IPL 2027 के लिए जारी होने वाली रिटेंशन लिस्ट से कुछ घंटे पहले हुआ. हालांकि थाला ने चेन्नई सुपर किंग्स का साथ नहीं छोड़ा है, वह एक नए रोल में नजर आएंगे. वर्तमान में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी रिटायरमेंट के बाद एक पोस्ट करते हुए उन्हें विदाई दी. उन्होंने बताया कि माही से उन्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली.

ऋतुराज गायकवाड़ ने इंस्टाग्राम पर एमएस धोनी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "सादगी". 2019 में जब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैं पहली बार जुड़ा, तब मैंने आपको बहुत करीब से देखा और इस शब्द का असली मतलब समझा. इतने सालों में आपने जो कुछ भी हासिल किया है, उसके बावजूद यह मेरे लिए सबसे बड़ा सबक रहा! आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, मैदान पर साथ उतरना, 22 गज की पिच पर साथ खेलना और आपके साथ मिलकर मैच जिताना, ये किसी सपने के सच होने जैसा है."

गायकवाड़ ने आगे लिखा, "आप हमारे 'थाला' हैं, हमारे कप्तान हैं और हमेशा हमारे लीडर रहेंगे! हर चीज के लिए माही भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद." सीएसके के साथ इस सफर धोनी ने 2 बार कप्तानी छोड़ी, एक बार रवींद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था. हालांकि खराब प्रदर्शन के बाद जडेजा ने कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद धोनी ने फिर से कमान संभाली थी.

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जडेजा ने यूं दी विदाई

अब राजस्थान रॉयल्स में जा चुके रवींद्र जडेजा ने 13 संस्करण चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेले. धोनी और उनका बॉन्ड काफी अच्छा बना. धोनी के रिटायरमेंट पर जडेजा ने पोस्ट करते हुए लिखा, "8 का 7 के लिए हमेशा रिस्पेक्ट."

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एमएस धोनी का आईपीएल करियर

45 वर्षीय एमएस धोनी ने आईपीएल आईपीएल में कुल 278 मैच खेले, इसमें 30 मैच उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए खेले. 242 पारियों में उन्होंने 5439 रन बनाए, जिसमें 24 अर्धशतक शामिल हैं. आईपीएल में धोनी ने 264 छक्के और 375 चौके लगाए.

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