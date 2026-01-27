चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने आईपीएल 2026 से पहले अभ्यास शुरू कर दिया है. सीएसके के सोशल मीडिया के जरिए लगातार माही के अभ्यास की वीडियो शेयर की जा रही हैं. धोनी साल में एक बार सिर्फ आईपीएल के लिए ही मैदान पर उतरते हैं, ऐसे में फैंस के अंदर उन्हें देखने की उत्सुकता और बढ़ जाती है. वहीं टूर्नामेंट के आगामी सीजन से पहले सामने आई धोनी एक वीडियो ने फैंस के मन में सवाल खड़े कर दिए.

दरअसल वीडियो में धोनी कुछ अलग ही ढंग से अभ्यास कर रहे हैं. अक्सर बल्लेबाज टी20 या आईपीएल के लिए नेट्स में चौके और छक्के लगाने का अभ्यास करते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान डिफेंसिव अंदाज में अभ्यास करते दिखाई दिए. बात सिर्फ डिफेंसिव अंदाज तक सीमित नहीं रही बल्कि एक यूजर ने नोटिस किया कि माही रेड बॉल से अभ्यास कर रहे हैं.

वीडियो देख हैरान हुए फैंस

वीडियो में देखा जा सकता है कि धोनी पैड्स पहनकर और बगैर हेलमेट लगाए हुए नेट्स के अंदर बड़े ही डिफेंसिव अंदाज में अभ्यास करते दिख रहे हैं. इस वीडियो को देखकर यूजर ने कमेंट में लिखा कि धोनी को पता है कि वह टी20 में टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, इसलिए अभी से लाल गेंद के साथ अभ्यास कर रहे हैं. हालांकि इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी है कि धोनी लाल गेंद से ही अभ्यास कर रहे हैं. इसके अलावा भी लोगों ने माही के अभ्यास पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं.

A treat, every time he bats 🥳✨

Superfans, you know what time it is 🔜🦁#WhistlePodu

🎥 : Jharkhand cricket association pic.twitter.com/VY6okLqVVC — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 26, 2026

Why put in so much effort just to face 2–3 deliveries? — Faceless Fury (@FacelessFury25) January 26, 2026

Bro knows that im gonna play T20 into test matches so playing with red ball already 😂🤦🏻‍♂️💀 — Raghav Vashi (@vashi_raghav) January 27, 2026

Stil Dhoni Saab ets also doing dot balls ha 🤣🤣 — Shekhar Reddy (@Shekharreddy984) January 26, 2026

Idhar bhi tuk tuk. Abb to chakka mar de buddhe — Sourav 🐼 (@travel_food_fcb) January 27, 2026

पिछले सीजन एमएस धोनी का प्रदर्शन

पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में धोनी ने 14 मैच खेले, जिनकी 13 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 24.50 की औसत और 135.17 के स्ट्राइक रेट से 196 रन स्कोर किए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 12 छक्के निकले थे. वहीं माही का हाई स्कोर 30* रनों का रहा था.