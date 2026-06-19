दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण जारी है, जिसकी मेजबानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा कर रहे हैं. दुनिया के 2 दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. मेसी की शुरुआत शानदार हुई, उन्होंने पहले मैच में हैट्रिक लगाई जबकि रोनाल्डो पहले मैच में एक भी गोल नहीं कर सके. पुर्तगाल का पहला मैच ड्रा रहा. यहां हम भारत के उन 4 क्रिकेटर्स के बारे में आपको बता रहे हैं, जिनके फेवरेट फुटबॉलर रोनाल्डो हैं.

मोहम्मद सिराज

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन हैं, जिनके फोन के वॉलपेपर पर भी रोनाल्डो की तस्वीर है. ये उन्होंने एक मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में दिखाई थी. सिराज विकेट लेने के बाद रोनाल्डो के स्टाइल में ही सेलिब्रेट भी करते हैं. उन्होंने कई बार मंच से बोला है कि वह रोनाल्डो के बड़े फैन हैं.

विराट कोहली

दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन हैं. वह रोनाल्डो की फिटनेस से भी प्रेरित होते हैं, जो खुद बहुत फिट खिलाड़ी हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने रोनाल्डो के हार्डवर्क और स्किल्स की तारीफ करते हुए कहा था कि मैं भी हार्ड वर्क करने वालों को पसंद करता हूं.

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श्रेयस अय्यर

भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर भी रोनाल्डो के फैन हैं. जब उनसे उनके आल टाइम फेवरेट स्पोर्टपर्सन के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने रोनाल्डो का नाम लिया था. उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वह बचपन में क्रिकेटर और फुटबॉलर, दोनों बनना चाहते थे. वह स्कूल में दोनों के लिए सेलेक्ट हुए थे, फिर उन्होंने क्रिकेट को प्राथमिकता दी और फुटबॉल को हॉबी के तौर पर खेलते रहे.

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युवराज सिंह

भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पुर्तगाल के फैन हैं और उनके फेवरेट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं.