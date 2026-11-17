एमएस धोनी ने आईपीएल को अलविदा कह दिया है. मंगलवार (17 नवंबर) को चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी के संन्यास की खबर दी. इसके साथ बताया कि अब वह फ्रेंचाइजी के साथ मेंटॉर के रूप में जुड़े रहेंगे. इस खबर ने वाकई माही फैंस का दिल तोड़ दिया है. तमाम फैंस हर सीजन सिर्फ धोनी को मैदान पर देखने के लिए ही उत्साहित रहते थे. अब शायद उनमें वो उत्साह देखने को न मिले.

माही 2008 यानी पहले सीजन से ही आईपीएल में खेल रहे हैं. वह कुल 19 सीजन तक खिलाड़ी के रूप में आईपीएल का हिस्सा रहे. पिछले सीजन (IPL 2026) वह इंजरी के चलते वह कोई मैच नहीं खेल सके थे. बात जब धोनी की होती है, तो बाइक्स का भी जिक्र होता है. वह बाइक्स को बहुत शौकीन हैं. उनके पास बहुत शानदार कलेक्शन भी है. तो आइए जानते हैं कि धोनी के पास कुल कितनी बाइक्स हैं और उसमें सबसे महंगी कौन सी है.

एमएस धोनी के पास कितनी Bikes हैं?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी के पास 100 से ज्यादा बाइक्स हैं. उनके कलेक्शन में लग्जरी से लेकर विजेंट गाड़ियां मौजूद हैं. बताया जाता है कि उनके पास यामाहा आरडी350 जैसी मोटरसाइकिल आज भी मौजूद है. कहा जाता है कि यह उनकी सबसे पहली बाइक थी. माही एक इवेंट में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके पास 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल हैं. इसमें सभी चलने की हालत में नहीं है. 30 से 35 बाइक्स ही चालू हालत में हैं. अक्सर उन्हें रांची की सड़कों पर बाइक राइड करते स्पॉट किया जाता है.

एमएस धोनी की सबसे मंहगी बाइक?

बात करें धोनी के कलेक्शन की सबसे महंगी बाइक की, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 'कन्फेडरेट X132' बाइक है. इसकी कीमत 45 से 50 लाख रुपये के बीच है. यह लिमिटेड-एडिशन नेकेड क्रूजर मोटरसाइकिल है. इसमें 2163cc का इंजन है, जो 121 से 132 bhp की पॉवर बनाता है. वहीं टॉर्क 190 से 203 Nm के बीच है.

इसके अलावा भी उनके कलेक्शन में तमाम महंगी बाइक्स हैं. जैसे- कावासाकी निंजा ZX 14R0, इसकी कीमत करीब 22 से 25 लाख के बीच है.

View this post on Instagram A post shared by Venkatesh Prasad (@bkvenkateshprasad)

धोनी के कलेक्शन में मौजूद सभी बाइक्स के नाम और कीमत पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है. एक बार वेंकटेश प्रसाद धोनी का बाइक कलेक्शन देखने पहुंचे थे. उन्होंने कलेक्शन का वीडियो भी शेयर किया था, जिसे देखकर वह पूरी तरह से भौचक्का रह गए थे.

यह भी पढ़ें: IPL में एमएस धोनी के 7 बड़े रिकॉर्ड, माही के लिए क्यों खास था 7 नंबर