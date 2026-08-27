IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटधोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये...

धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये...

एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी. इन रिपोर्ट्स पर भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Preferred Sources

एमएस धोनी IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेले थे, फिर भी पूरे सीजन के दौरान सुर्खियों में बने रहे. अब धोनी का नाम एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग रखी थी. इस मामले पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि कोई भी एक झटके में अपनी संपत्ति में से 400 मिलियन डॉलर का हिस्सा ऐसे ही किसी को नहीं दे देता.

एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एमएस धोनी ने CSK फ्रेंचाइजी में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की थी. बताया गया कि हिस्सेदारी का प्रतिशत बाद में घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया और अंत में CSK फ्रेंचाइजी ने 5.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की पेशकश की. हालांकि इसकि चेन्नई सुपर किंग्स टीम या धोनी ने पुष्टि नहीं की है.

पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने इस खबर को झूठा बताया और दावा किया कि यह किसी की मनगढ़ंत कहानी है. चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार की IPL चैंपियन है, इस फ्रेंचाइजी की विदेशों में भी टीम हैं. उनके अनुसार इसकि वैल्यूएशन 1.8 बिलियन डॉलर्स तक आंकी गई है.

आकाश चोपड़ा ने कहा, "अगर चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यूएशन 1.8 बिलियन डॉलर है और धोनी ने इसमें 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है, यह सच नहीं हो सकता. यह संभव नहीं है. कोई भी यूं ही किसी को 400 मिलियन डॉलर नहीं दे सकता. आपको 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 400 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. 400 मिलियन डॉलर भारतीय रुपयों में करीब 3820 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.

यह भी पढ़ें: आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह

ये मनगढ़ंत कहानी

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि बाद में 3.5 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बातें भी सामने आईं. मगर इतने बड़े बिजनेस में 2-3 प्रतिशत हिस्सेदारी भी करोड़ों रुपये की रकम होती है.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है यह मनगढ़ंत कहानी है, मैं नहीं जानता कि इस कहानी को किसने फैलाया है. पहले 25 प्रतिशत की मांग और फिर 5.5 प्रतिशत के लिए राजी हो जाना, मुझे नहीं लगता कि इस खबर में जरा भी सच्चाई है. मेरे पास कोई वेरिफाइड जानकारी नहीं है, मैं इस कहानी को झूठा भी नहीं बता सकता, लेकिन मेरे नजरिए से इस खबर में जरा भी सच्चाई नहीं है."

एमएस धोनी की बात करें तो उन्होंने 2016 और 2017 सीजन को छोड़कर अपना पूरा आईपीएल करियर चेन्नई सुपर किंग्स में गुजारा है. अपने आईपीएल करियर में उन्होंने 5439 रन बनाए हैं और चोट के कारण आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए थे.

यह भी पढ़ें:

सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Aakash Chopra CSK MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये...
धोनी को CSK में चाहिए 25 प्रतिशत हिस्सेदारी? पूर्व क्रिकेटर बोला- 3820 करोड़ रुपये
क्रिकेट
IND vs SL 2nd Test, Day-5 Live Score: श्रीलंका का 8वां विकेट गिरा, सोनल दिनुशा शतक की ओर, भारत की मुश्किलें बढ़ी
Live: श्रीलंका का 8वां विकेट गिरा, सोनल दिनुशा शतक की ओर, भारत की मुश्किलें बढ़ी
क्रिकेट
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
क्रिकेट
W,W,W, पारी की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक, भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास
W,W,W, पारी की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक, भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
इंडिया
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget