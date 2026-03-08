हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत का चैंपियन बनना तय! टीम इंडिया को चीयर करने अहमदाबाद पहुंचे एमएस धोनी

भारत का चैंपियन बनना तय! टीम इंडिया को चीयर करने अहमदाबाद पहुंचे एमएस धोनी

MS Dhoni: भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दिन अहमदाबाद पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Mar 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

MS Dhoni Arrives In Ahmedabad: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला यानी फाइनल आज 08 मार्च, रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच से पहले एमएस धोनी के अहमदाबाद पहुंचने का वीडियो सामने. इससे पहले भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबला देखने के लिए धोनी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे थे. 

हालांकि अभी यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि धोनी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला फाइनल मैच देखने जाएंगे या नहीं, लेकिन उनके अहमदाबाद आने के साथ ही लोगों ने कयास लगाने जरूर शुरू कर दिए हैं कि वह मैच देखने के लिए ही आए हैं. बताते चलें कि सेमीफाइनल मैच के लिए धोनी अपनी वाइफ साक्षी के साथ स्टैंड्स में नजर आए थे. 

धोनी की विरासत को आगे ले जाना चाहेंगे सूर्या 

टी20 वर्ल्ड कप का पहला एडीशन 2007 में खेला गया था, जिसमें एमएस धोनी की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद मेन इन ब्लू को टूर्नामेंट का अगला टाइटल जीतने में 17 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा था. भारतीय टीम ने दूसरा खिताब 2024 टी20 विश्व कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता. 

अब सूर्यकुमार यादव के पास टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाले भारत का तीसरा कप्तान बनने का मौका है. वहीं टीम इंडिया इस जीत के साथ लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप के खिताब जीतने वाली टीम बन जाएगी. इसके अलावा टी20 टीम के तीन खिताब जीतने वाली भी पहली टीम बन जाएगी. 

न्यूजीलैंड के पास पहला मौका 

जहां टीम इंडिया तीसरा टी20 विश्व कप खिताब जीतने की तरफ देख रही है, वहीं न्यूजीलैंड टीम अपने पहले टी20 वर्ल्ड कप की आस लगा रही है. न्यूजीलैंड दूसरी बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है. इससे पहले 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह पक्की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कीवी टीम फाइनल में कैसा प्रदर्शन करती है. 

 

यह भी पढ़ें: देशभर में टीम इंडिया की जीत की दुआ, कहीं स्पेशल आरती तो कहीं पूजा; आज फाइनल में न्यूजीलैंड से ‘जंग’

Published at : 08 Mar 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad MS DHONI INDIA VS NEW ZEALAND T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत का चैंपियन बनना तय! टीम इंडिया को चीयर करने अहमदाबाद पहुंचे एमएस धोनी
भारत का चैंपियन बनना तय! टीम इंडिया को चीयर करने अहमदाबाद पहुंचे एमएस धोनी
क्रिकेट
देशभर में टीम इंडिया की जीत की दुआ, कहीं स्पेशल आरती तो कहीं पूजा; आज फाइनल में न्यूजीलैंड से ‘जंग’
देशभर में टीम इंडिया की जीत की दुआ, आज फाइनल में न्यूजीलैंड से ‘जंग’
क्रिकेट
IND vs NZ Final:बारिश से रद्द हुआ फाइनल तो भारत और न्यूजीलैंड में कौन बनेगा चैंपियन? किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
बारिश से रद्द हुआ फाइनल तो भारत और न्यूजीलैंड में कौन बनेगा चैंपियन? किसे मिलेगी ट्रॉफी? जानें नियम
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Iran Israel War: Iran की Oil Refinery पर Israel ने की बारूदी बौछार.. | War Update | Donald Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट युद्ध में नया मोर्चा, लड़ाई में उतरे कुर्द | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
पंजाब
Punjab Budget 2026: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
इंडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
भोजपुरी सिनेमा
'आपके बिना अधूरा हूं..' पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
ऑटो
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल
यूटिलिटी
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget