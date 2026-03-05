Rohit Sharma Meets MS Dhoni Video: 2026 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस नॉकआउट मुकाबले को देखने कई जानी-मानी हस्तियां पहुंची. अनिल कपूर से लेकर वरुण धवन और नीता अंबानी भी मैदान में मौजूद रहीं. इसी बीच एमएस धोनी और उनकी वाइफ साक्षी धोनी ने भी सुर्खियां बटोरीं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा ने भी धोनी और साक्षी से मुलाकात की, जिनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है.

रोहित-धोनी का रियूनियन

पहले धोनी को सूर्यकुमार यादव द्वारा लगाए गए शानदार सिक्स पर तालियां बजाते देखा गया था. इसके कुछ देर बाद ही कैमरा एक बार फिर धोनी की तरफ घूमा तो रोहित शर्मा भी उसी एंगल में दिखाई दिए. रोहित शर्मा ने पहले धोनी को गले लगाया और फिर उनकी वाइफ साक्षी धोनी से भी गले मिले. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Dhoni hugged Rohit Sharma in stands

एमएस धोनी और साक्षी धोनी पहले से मुंबई में मौजूद थे, जहां वो सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे. 5 मार्च, गुरुवार के दिन अर्जुन और सानिया शादी के बंधन में बंध गए और उनकी वेडिंग सेरेमनी में कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं.

सेमीफाइनल मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार है जब भारत ने किसी मैच में 250 से ज्यादा स्कोर बनाया हो. इससे पहले उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के मैच में 256 रन बनाए थे.

