टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हुआ एमएस धोनी और रोहित शर्मा का 'रियूनियन', साक्षी धोनी से गले मिलने का वीडियो वायरल

IND vs ENG Semi Final: भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के दौरान रोहित शर्मा और एमएस धोनी मिले. दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Mar 2026 09:55 PM (IST)
Rohit Sharma Meets MS Dhoni Video: 2026 टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस नॉकआउट मुकाबले को देखने कई जानी-मानी हस्तियां पहुंची. अनिल कपूर से लेकर वरुण धवन और नीता अंबानी भी मैदान में मौजूद रहीं. इसी बीच एमएस धोनी और उनकी वाइफ साक्षी धोनी ने भी सुर्खियां बटोरीं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा ने भी धोनी और साक्षी से मुलाकात की, जिनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है.

रोहित-धोनी का रियूनियन

पहले धोनी को सूर्यकुमार यादव द्वारा लगाए गए शानदार सिक्स पर तालियां बजाते देखा गया था. इसके कुछ देर बाद ही कैमरा एक बार फिर धोनी की तरफ घूमा तो रोहित शर्मा भी उसी एंगल में दिखाई दिए. रोहित शर्मा ने पहले धोनी को गले लगाया और फिर उनकी वाइफ साक्षी धोनी से भी गले मिले. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

 

एमएस धोनी और साक्षी धोनी पहले से मुंबई में मौजूद थे, जहां वो सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में शिरकत करने पहुंचे थे. 5 मार्च, गुरुवार के दिन अर्जुन और सानिया शादी के बंधन में बंध गए और उनकी वेडिंग सेरेमनी में कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं. 

सेमीफाइनल मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है. यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार है जब भारत ने किसी मैच में 250 से ज्यादा स्कोर बनाया हो. इससे पहले उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर-8 के मैच में 256 रन बनाए थे.

IND vs ENG Semi Final: सेमीफाइनल में भारत ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर, लिखा टी20 वर्ल्ड कप का नया इतिहास, सैमसन ने मचाया कोहराम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Mar 2026 09:48 PM (IST)
Rohit SHarma MS DHONI IND VS ENG SAKSHI DHONI IND Vs ENG Semi Final
