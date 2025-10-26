हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
MS Dhoni की बेटी बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? 10 साल की जीवा धोनी ने साक्षी के सामने बताई दिल की बात

MS Dhoni Daughter Ziva Dhoni Passion: एमएस धोनी की बेटी जीवा का कुछ बड़ा करने का सपना है. जीवा अपने पापा की तरह क्रिकेटर नहीं बनना चाहतीं. उनकी अपने भविष्य को लेकर अलग पसंद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 26 Oct 2025 10:34 AM (IST)
MS Dhoni Daughter Ziva Dhoni: महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त, 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. इसके बाद धोनी केवल आईपीएल में ही खेलते नजर आते हैं. संन्यास के बाद धोनी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एमएस धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा की अलग-अलग जगह घूमने की फोटो अक्सर ही सामने आती हैं. आमतौर पर ऐसा देखा जाता है क्रिकेटर के बच्चे बड़े होकर क्रिकेट में ही फ्यूचर तलाशते हैं, लेकिन माही की बेटी जीवा धोनी अपने पापा की तरह क्रिकेटर नहीं बनना चाहतीं.

बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं Ziva Dhoni?

क्रिकेट जगत में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके बच्चे आगे चलकर क्रिकेटर ही बनना चाहते हैं. भारतीय क्रिकेट में ही ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं. सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर भी क्रिकेट खेल चुके हैं. सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में कदम रख चुके हैं. वहीं अब वीरेंद्र सहवाग का बेटा आर्यवीर सहवाग भी क्रिकेट में ही अपना फ्यूचर बनाना चाहता है. लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा बड़े होकर प्रकृतिवादी (Naturalist) बनना चाहती हैं. ये वे लोग होते हैं, जो पर्यावरण और उससे जुड़ी चीजों का ख्याल रखते हैं.

एमएस धोनी की बेटी जीवा धोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. धोनी की पत्नी साक्षी और बेटी जीवा साथ में हरिद्वार गए. वहां श्रीगंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जीवा से पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं, आपने अभी तक सोचा है या नहीं. इसके जवाब में जीवा धोनी कहती हैं कि वो नेचुरलिस्ट बनना चाहती हैं. इसके बाद साक्षी धोनी कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूं कि आगे चलकर ये बन जाए. बता दें कि जीवा धोनी अभी 10 साल की हैं और वे आगे चलकर पर्यावरण के लिए काम करना चाहती हैं. धोनी को खुद भी पर्यावरण से जुड़े काम करते देखा जाता है, वहीं उनकी बेटी भी बड़े होकर इसे प्रोफेशनली करना चाहती हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tanmay Vashishtha (@tanmayvashishtha)

गंभीर की आलोचना करने वालों को हर्षित राणा का मुंहतोड़ जवाब, सिडनी में दमदार प्रदर्शन से बोलती की बंद

Published at : 26 Oct 2025 10:34 AM (IST)
