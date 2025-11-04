ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल

Most Wicket-Taker In Women's World Cup 2025: भारत ने पहली बार महिला विश्व कप का खिताब हासिल किया है. वर्ल्ड कप जीतने में टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने एक अहम भूमिका निभाई. भारतीय खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद से खूब कमाल दिखाया. वहीं दीप्ति शर्मा, टीम इंडिया की एक ऐसी खिलाड़ी हर तरफ से टीम के लिए योगदान दिया. दीप्ति ने जहां बल्ले से भी रन बरसाए, वहीं गेंदबाजी में विपक्षी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. दीप्ति शर्मा ने धाकड़ गेंदबाजी करते हुए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए.

महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट

आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड दीप्ति शर्मा ने बनाया. दीप्ति वर्ल्ड कप फाइनल से इस रेस में इतनी निकल गईं कि उनकी टक्कर में कोई नहीं रह गया. महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों में दो इंडियन प्लेयर्स का नाम शामिल है.

दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma)

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में दीप्ति शर्मा ने 9 मैचों में 22 विकेट हासिल किए. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक दीप्ति शर्मा के खाते में 17 विकेट थे, लेकिन फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने 5-विकेट हॉल पूरा किया. दीप्ति के फाइनल में लिए इन 5 विकेटों ने टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई. दीप्ति शर्मा को इस विश्व कप में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी चुना गया.

एन्नाबेल सदरलैंड (Annabel Sutherland)

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एन्नाबेल सदरलैंड ने 7 मैचों में 17 विकेट चटकाए. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं. वहीं सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं.

सोफी एक्लेस्टोन (Sophie Ecclestone)

इंग्लैंड की गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. एक्लेस्टोन ने इस विश्व कप में 7 मैचों में 16 विकेट हासिल किए. इंग्लैंड की इस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में 9 मेडन ओवर डाले. इस वर्ल्ड कप में वे सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाली गेंदबाज हैं. इनके साथ साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी मरिजाने कैप का नाम भी है, उन्होंने भी 9 मेडन ओवर डाले हैं.

श्री चरणी (Shree Charani)

भारतीय गेंदबाज श्री चरणी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. श्री चरणी ने इस वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 14 विकेट चटकाए. श्री चरणी भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली दूसरी खिलाड़ी बनीं.

एलाना किंग (Alana King)

महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने में पांचवें करने पर ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलाना किंग का नाम है. एलाना ने वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 13 विकेट हासिल किए.

