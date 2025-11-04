हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल

ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल

Most Wickets In Women's World Cup: आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने बनाया है. टॉप 5 में भारत के दो खिलाड़ी शामिल हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 04 Nov 2025 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

Most Wicket-Taker In Women's World Cup 2025: भारत ने पहली बार महिला विश्व कप का खिताब हासिल किया है. वर्ल्ड कप जीतने में टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने एक अहम भूमिका निभाई. भारतीय खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद से खूब कमाल दिखाया. वहीं दीप्ति शर्मा, टीम इंडिया की एक ऐसी खिलाड़ी हर तरफ से टीम के लिए योगदान दिया. दीप्ति ने जहां बल्ले से भी रन बरसाए, वहीं गेंदबाजी में विपक्षी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. दीप्ति शर्मा ने धाकड़ गेंदबाजी करते हुए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए.

महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट

आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड दीप्ति शर्मा ने बनाया. दीप्ति वर्ल्ड कप फाइनल से इस रेस में इतनी निकल गईं कि उनकी टक्कर में कोई नहीं रह गया. महिला विश्व  कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों में दो इंडियन प्लेयर्स का नाम शामिल है.

दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma)

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 में दीप्ति शर्मा ने 9 मैचों में 22 विकेट हासिल किए. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक दीप्ति शर्मा के खाते में 17 विकेट थे, लेकिन फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने 5-विकेट हॉल पूरा किया. दीप्ति के फाइनल में लिए इन 5 विकेटों ने टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई. दीप्ति शर्मा को इस विश्व कप में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी चुना गया.

एन्नाबेल सदरलैंड (Annabel Sutherland)

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एन्नाबेल सदरलैंड ने 7 मैचों में 17 विकेट चटकाए. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली दूसरी खिलाड़ी हैं. वहीं सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनीं.

सोफी एक्लेस्टोन (Sophie Ecclestone)

इंग्लैंड की गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. एक्लेस्टोन ने इस विश्व कप में 7 मैचों में 16 विकेट हासिल किए. इंग्लैंड की इस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में 9 मेडन ओवर डाले. इस वर्ल्ड कप में वे सबसे ज्यादा मेडन ओवर डालने वाली गेंदबाज हैं. इनके साथ साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी मरिजाने कैप का नाम भी है, उन्होंने भी 9 मेडन ओवर डाले हैं.

श्री चरणी (Shree Charani)

भारतीय गेंदबाज श्री चरणी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. श्री चरणी ने इस वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 14 विकेट चटकाए. श्री चरणी भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाली दूसरी खिलाड़ी बनीं.

एलाना किंग (Alana King)

महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने में पांचवें करने पर ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलाना किंग का नाम है. एलाना ने वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 13 विकेट हासिल किए.

यह भी पढ़ें

Women's World Cup: न मैच फीस न एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, जानिए 2005 वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों को कितने रुपये मिले थे

About the author साक्षी गुप्ता

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Read
Published at : 04 Nov 2025 09:51 AM (IST)
Tags :
Deepti Sharma Women World Cup Women''s World Cup 2025 World Cup 2025 Shree Charani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में जीत के ये 3 बड़े दावेदार, जोहरान ममदानी के खिलाफ हैं ट्रंप, जानें किसका पलड़ा भारी
न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में जीत के ये 3 बड़े दावेदार, जोहरान ममदानी के खिलाफ हैं ट्रंप, जानें किसका पलड़ा भारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
क्रिकेट
एशिया कप में फिर खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने बनाया नया प्लान
एशिया कप में फिर खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने बनाया नया प्लान
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में जीत के ये 3 बड़े दावेदार, जोहरान ममदानी के खिलाफ हैं ट्रंप, जानें किसका पलड़ा भारी
न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में जीत के ये 3 बड़े दावेदार, जोहरान ममदानी के खिलाफ हैं ट्रंप, जानें किसका पलड़ा भारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
यूपी में जहरीली हुई हवा, कई शहरों में तेजी से बढ़ा प्रदूषण, गाजियाबाद-मेरठ में AQI 400 के पार
विश्व
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा यह भारतीय मूल का वकील, देश के भविष्य से जुड़ा बड़ा फैसला आज
क्रिकेट
एशिया कप में फिर खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने बनाया नया प्लान
एशिया कप में फिर खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने बनाया नया प्लान
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
जनरल नॉलेज
PPF Withdrawal Rules: PPF अकाउंट से कब निकाल सकते हैं पैसे, जानें समय से पहले कैसे कर सकते हैं विदड्रॉल
PPF अकाउंट से कब निकाल सकते हैं पैसे, जानें समय से पहले कैसे कर सकते हैं विदड्रॉल
शिक्षा
ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें
ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget