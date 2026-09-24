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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप-20 में भी नहीं कोई भारतीय

2026 में सबसे ज्यादा ODI विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप-20 में भी नहीं कोई भारतीय

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज शुरू होने में अब कुछ दिन बचे हैं. इससे पहले जानिए इस फॉर्मेट में इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज कौन हैं. जानिए भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Sep 2026 04:42 PM (IST)
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भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी, पहला मैच तिरुवनंतपुरम में में खेला जाएगा. जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स में होने के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. बुमराह की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी को लीड करेंगे, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, आकिब नबी भी हैं. हम यहां 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाजों कर रहे हैं. इसमें क्या, अभी टॉप-20 में भी कोई भारतीय शामिल नहीं हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस ने 2 विकेट लेकर इस साल अपने 20 वनडे विकेट पूरे किए. वह 2026 में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अभी चौथे नंबर पर हैं. उनका ये इस साल 9वां मैच है, वह 20 विकेट ले चुके हैं.

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पहले नंबर पर कौन?

2026 में अभी सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज नाहिद राणा हैं. 2024 में वनडे डेब्यू करने वाले बांग्लादेशी गेंदबाज ने इस साल 10 मैच खेले हैं. वह 27 विकेट के साथ टॉप पर हैं, जो 3 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं.

टॉप-5 में कौन

नाहिद राणा के बाद 2026 में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज नेपाल के सन्दीप लामिछाने हैं, जिन्होंने 13 मैच खेले हैं और 23 विकेट ले चुके हैं. तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के जेडन लेनोक्स हैं. लेनोक्स ने इस साल 10 मैचों में 22 विकेट लिए हैं.

चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस हैं, जिन्होंने 9 मैचों में 20 विकेट लिए हैं. पांचवें नंबर पर बांग्लादेश के तस्कीन अहमद हैं, जिन्होंने 11 मटकों में 20 विकेट लिए हैं.

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन?

2026 में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैं, जो ओवरऑल लिस्ट के टॉप-20 में भी नहीं हैं. 21वें नंबर पर मौजूद प्रसिद्ध ने इस साल 7 वनडे खेले हैं, जिसमें 13 विकेट ले चुके हैं. उनके बार गुरनूर बरार हैं, जिन्होंने 6 मैचों में 11 विकेट लिए हैं. दोनों वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें- 'तुम हमेशा मेरी बेबी ब्रदर...', बहन सारा ने यूं दी अर्जुन तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Sep 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
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