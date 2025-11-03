Most Runs In Women's World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम ने वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है. इस वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. वहीं भारत में खेले गए इस विश्व कप में विदेशी खिलाड़ियों का जलवा भी देखने को मिला. वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं. भारत के लिए विश्व कप 2025 में सबसे ज्यादा रन स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बनाए हैं.

वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन

वीमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला. इस टूर्नामेंट में भारतीय प्लेयर्स के बल्ले से खूब रन आए. वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 7 खिलाड़ियों में तीन भारतीय प्लेयर्स का नाम शामिल है. इस लिस्ट में स्मृति मंधाना के साथ ही प्रतिका रावल और जेमिमा रोड्रिगेज भी शामिल हैं.

लौरा वोलवार्ड (Laura Wolvaardt)

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोलवार्ड इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं. लौरा ने 9 मैचों में 71.37 की औसत से 571 रन बनाए. लौरा वोलवार्ड ने फाइनल में भी अपनी टीम के लिए शतकीय पारी खेली, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम, भारत के दिए 299 रनों लक्ष्य को पार न कर सकीं और भारत ने ये मैच 52 रनों से जीत लिया. लौरा ने इस विश्व कप में 2 शतक और 3 अर्धशतक जड़े.

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana)

स्मृति मंधाना इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहीं. भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में स्मृति ने सबसे ज्यादा रन बनाए. स्मृति मंधाना ने 9 मैचों में 54.25 की औसत से 434 रन बनाए. स्मृति ने इस वर्ल्ड कप एक शतक और दो अर्धशतक लगाए.

एश गार्डनर (Ashleigh Gardner)

ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एश गार्डनर का नाम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. गार्डनर ने 7 मैचों की 5 पारियों में ही 82 की औसत से 328 रन बनाए. इस विश्व कप में एश ने 2 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा.

प्रतिका रावल (Pratika Rawal)

भारत की ओपनिंग बल्लेबाज प्रतिका रावल का बल्ला भी इस टूर्नामेंट में खूब चला. लेकिन प्रतिका इंजरी के चलते सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेल पाईं. प्रतिका ने 7 मैचों की 6 पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.

फोएबे लिचफील्ड (Phoebe Litchfield)

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फोएबे लिचफील्ड इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. लिचफील्ड ने 7 मैचों में 43.43 की औसत से 304 रन बनाए. लिचफील्ड ने इस टूर्नामेंट में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया.

जेमिमा रोड्रिगेज (Jemimah Rodrigues)

भारत की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिगेज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. जेमिमा ने 8 मैचों की 7 पारियों में 41.71 की औसत से 292 रन बनाए हैं. इन रनों में जेमिमा के बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई 127 रनों की नाबाद पारी भी शामिल है.

