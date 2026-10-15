एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसके नाम? शे होप बना सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

शे होप भारत दौरे पर 4 शतक लगा चुके हैं, उन्होंने वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों में क्रमश 104 और 162 रन बनाए थे. यही शानदार फॉर्म उनकी टी20 सीरीज में भी जारी है, वह क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में भी 2 शतक जड़ चुके हैं और अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब हैं. वह पांचवें टी20 में एक बड़ी पारी खेलकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. अभी ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल साल्ट के नाम दर्ज है, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज में 331 रन बनाए थे.

भारत बनाम वेस्टइंडीज जारी टी20 सीरीज के पहले मैच में शे होप ने अर्धशतक जड़ा था, उन्होंने लखनऊ में 52 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद रांची में हुए दूसरे टी20 में उन्होंने ऐतिहासिक शतक जड़ा, जिसकी मदद से वेस्टइंडीज ने 250 रनों के विशाल लक्ष्य को चेज किया. इंदौर में उनका बल्ला नहीं चला, वह 5 रन बनाकर आउट हो गए थे लेकिन हैदराबाद में एक बार फिर शतक जड़ दिया.

261 रन बना चुके हैं शे होप

भारत के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के 4 मैचों में होप 261 रन बना चुके हैं. वह 5 मैचों की एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-10 लिस्ट में आ गए हैं. अब उनके पास पहले स्थान पर आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक आखिरी मौका बचा हुआ है.

एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

331 - फिल साल्ट (इंग्लैंड)

290 - मार्क चैपमैन (न्यूजीलैंड)

283 - मोहम्मद ईशान (स्पेन)

279 - अभिषेक शर्मा (भारत)

278 - करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)

वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाने हैं 71 रन

शे होप 4 मैचों में 261 रन बना चुके हैं, वह एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्हें फिल साल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पांचवें टी20 में 71 रन बनाने हैं. भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी20 शनिवार, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज 2-2 से बराबर है, पांचवां मुकाबला निर्णायक है.

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