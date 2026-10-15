IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसके नाम? शे होप बना सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसके नाम? शे होप बना सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के 4 मैच हो चुके हैं, शे होप 2 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं. वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं, एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Oct 2026 04:31 PM (IST)
Preferred Sources

शे होप भारत दौरे पर 4 शतक लगा चुके हैं, उन्होंने वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों में क्रमश 104 और 162 रन बनाए थे. यही शानदार फॉर्म उनकी टी20 सीरीज में भी जारी है, वह क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट में भी 2 शतक जड़ चुके हैं और अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब हैं. वह पांचवें टी20 में एक बड़ी पारी खेलकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. अभी ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल साल्ट के नाम दर्ज है, जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज में 331 रन बनाए थे.

भारत बनाम वेस्टइंडीज जारी टी20 सीरीज के पहले मैच में शे होप ने अर्धशतक जड़ा था, उन्होंने लखनऊ में 52 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद रांची में हुए दूसरे टी20 में उन्होंने ऐतिहासिक शतक जड़ा, जिसकी मदद से वेस्टइंडीज ने 250 रनों के विशाल लक्ष्य को चेज किया. इंदौर में उनका बल्ला नहीं चला, वह 5 रन बनाकर आउट हो गए थे लेकिन हैदराबाद में एक बार फिर शतक जड़ दिया.

261 रन बना चुके हैं शे होप

भारत के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के 4 मैचों में होप 261 रन बना चुके हैं. वह 5 मैचों की एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-10 लिस्ट में आ गए हैं. अब उनके पास पहले स्थान पर आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक आखिरी मौका बचा हुआ है.

एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

  • 331 - फिल साल्ट (इंग्लैंड)
  • 290 - मार्क चैपमैन (न्यूजीलैंड)
  • 283 - मोहम्मद ईशान (स्पेन)
  • 279 - अभिषेक शर्मा (भारत)
  • 278 - करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)

वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाने हैं 71 रन

शे होप 4 मैचों में 261 रन बना चुके हैं, वह एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्हें फिल साल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पांचवें टी20 में 71 रन बनाने हैं. भारत बनाम वेस्टइंडीज पांचवां टी20 शनिवार, 17 अक्टूबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज 2-2 से बराबर है, पांचवां मुकाबला निर्णायक है.

यह भी पढ़ें- 6,000 sq ft...टेम्प्रेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल... ऐसा है रोहित शर्मा का लग्जरी अपार्टमेंट

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 15 Oct 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Shai Hope T20I Record IND Vs WI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत के खिलाफ शानदार पारियां खेलकर बढ़ी शे होप की टेंशन, चौंका देगी वजह
भारत के खिलाफ शानदार पारियां खेलकर बढ़ी शे होप की टेंशन, चौंका देगी वजह
क्रिकेट
हैदराबाद में भारत की हार पर सुनील गावस्कर का तीखा बयान, बोले- 'बल्लेबाजों को...' 
हैदराबाद में भारत की हार पर सुनील गावस्कर का तीखा बयान, बोले- 'बल्लेबाजों को...' 
क्रिकेट
6,000 sq ft...टेम्प्रेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल... ऐसा है रोहित शर्मा का लग्जरी अपार्टमेंट
6,000 sq ft...टेम्प्रेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल... ऐसा है रोहित शर्मा का लग्जरी अपार्टमेंट
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर जसप्रीत बुमराह! आया चौंकाने वाला अपडेट
न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर जसप्रीत बुमराह! आया चौंकाने वाला अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
VIRAL ROBOT: नाबालिग से 'रोबोट' ने की दरिंदगी! धक्का दिया...हैरान कर देगी ये करतूत! |ABPLIVE
सजा-ए-मौत का नीला ड्रम!
CJP को भी 'हाइजैक' कर लेंगे राहुल ?
थम नहीं रहा घमासान... कैसे निकलेगा समाधान? सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, '16 अक्टूबर को दिल्ली में...'
अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, '16 अक्टूबर को दिल्ली में...'
दिल्ली NCR
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
'क्या बोलती हूं, क्या पहनती हूं...', राम के नाम वाले वीडियो पर बोलीं CM रेखा गुप्ता
इंडिया
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
'मैं राहुल गांधी के लिए यहां हूं', कपिल सिब्बल के बोलते ही CJI की फटकार - 'सफाई देनी होगी'
बॉलीवुड
Box Office: बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'द वन' का हुआ बंटाधार
बुधवार को फिर 'दृश्यम 3' ने मारी बाजी, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
युवराज सिंह ने किया खुलासा, दिल्ली कैपिटल्स में जुड़ने से पहले सौरव गांगुली से क्या हुई थी बातचीत
इंडिया
'कनाडाई को...', इमरान ख़ान को नोटिस पर उद्धव गुट-CJP का वार, जफर इस्लाम क्या बोले?
'कनाडाई को...', इमरान ख़ान को नोटिस पर उद्धव गुट-CJP का वार, जफर इस्लाम क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
शिव, शंकर, विष्णु, कृष्ण... UP चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए 5 'भगवान'
ऑटो
Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया
Yamaha की इस बाइक का 90s वाला अवतार, 1993 की बाइक से लिया आइडिया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget