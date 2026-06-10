सभी क्रिकेट फैंस जानते हैं कि युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे. 36 रनों का ये महंगा ओवर ब्रॉड कभी नहीं भूल सकते, उनकी हर गेंद को युवी ने बॉउंड्री पार भेजा था. हालांकि आपको जानकारी हैरानी होगी कि टी20 इंटरनेशनल में ये सबसे महंगा ओवर नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा रन कोई गेंदबाज अपने एक ही ओवर में लुटा चुका है. हालांकि इस अनचाहे रिकॉर्ड के टॉप-5 में ब्रॉड का नाम है.

T20I में सबसे महंगा ओवर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का अनचाहा रिकॉर्ड वानुअतु देश के गेंदबाज Nalin Nipiko के नाम है. उन्होंने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया-पैसिफिक रीजन क्वालीफायर में सामोआ के खिलाफ एक ओवर में 39 रन दिए थे.

इस ओवर में सामोआ के बल्लेबाज Darius Visser ने 36 रन बनाए थे, 3 रन अतिरिक्त के मिले थे. उन्होंने पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े. चौथी गेंद नो बॉल हो गई. चौथी लीगल डिलीवरी पर उन्होंने फिर छक्का जड़ा, पांचवीं गेंद डॉट हो गई. Nalin Nipiko ने छठी गेंद नो बॉल फेंक दी, अगली गेंद फिर नो बॉल हो गई जिस पर Darius ने छक्का जड़ा. अंतिम लीगल डिलीवरी पर बल्लेबाज ने एक और छक्का लगाया था. इस तरह इस ओवर में कुल 39 रन बने थे.

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दूसरे नंबर पर स्टुअर्ट ब्रॉड

हालांकि 2024 से पहले 17 सालों तक ये अनचाहा रिकॉर्ड स्टुअर्ट ब्रॉड के नाम ही था, उन्होंने युवराज सिंह के सामने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में एक ओवर में 36 रन लुटाए थे. युवी ने इस ओवर में 6 छक्के जड़े थे, जिसमें उन्होंने 12 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की थी. ये अभी भी टी20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है.

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T20I में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने वाले टॉप-5 गेंदबाज