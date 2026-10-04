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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी

चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ओपनर, रोहित शर्मा तीसरे वनडे में बनें 10 हजारी

Most Runs as a Opener in ODIs: रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में हिटमैन ने 92 रनों की पारी के दौरान यह रिकॉर्ड अपने नाम किया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 04 Oct 2026 07:14 PM (IST)
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भारत और वेस्टइंडीज के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में शनिवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला गया. वेस्टइंडीज ने 5 विकेट से यह मैच जीता. इस मैच में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर 10 हजार रन पूरे कर लिए. वह अब वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा शतक बनाने से चूक गए. हिटमैन ने 85 गेंद में 92 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 10 चौके और तीन छक्के निकले. इस मैच में भारत के लिए केएल राहुल ने 87 गेंद में नाबाद 129 रनों की तूफानी पारी खेली. उन्होंने 10 चौके और 6 छक्के जड़े. भारत ने 50 ओवर में 351 रन बनाए, लेकिन वेस्टइंडीज ने 49वें ओवर में 352 रनों का टारगेट हासिल कर लिया.  

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रोहित शर्मा के नाम अब 10090 रन

वनडे क्रिकेट में अब रोहित शर्मा के नाम बतौर ओपनर 54.83 की औसत और करीब 97 के स्ट्राइक रेट से 10 हजार 90 रन हो गए हैं. इस रिकॉर्ड लिस्ट में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर 15,310 रनों के साथ पहले नंबर पर हैं. श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयासूर्या दूसरे नंबर पर हैं. उनके नाम वनडे में बतौर ओपनर 12,740 रन हैं. तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल हैं. गेल ने बतौर ओपनर वनडे में 10,179 रन बनाए. 

शाई होप ने 162 रनों की पारी खेल वेस्टइंडीज को जिताया 

भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज की टीम ने 352 रनों का टारगेट 48.2 ओवर में हासिल कर लिया. वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रनों की पारी खेली. वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा रन चेज है. हालांकि, तीन मैचों की सीरीज भारत के नाम रही. टीम इंडिया ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 04 Oct 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies Rohit SHarma IND Vs WI 3rd ODI
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