हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले 7 क्रिकेटर, जानें कितने नंबर पर हैं विराट कोहली

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने वाले 7 क्रिकेटर, जानें कितने नंबर पर हैं विराट कोहली

Most potm award in ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 93 रनों की शानदार पारी के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. जानिए वनडे में सबसे ज्यादा ये अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं.

By : शिवम | Updated at : 12 Jan 2026 09:37 PM (IST)
विराट कोहली की शानदार फॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी जारी रही. हालांकि वह अपने शतक से चूक गए, लेकिन इस कमाल की पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. 45वीं बार था जब इस फॉर्मेट में उन्हें ये अवार्ड मिला, हालांकि वह ये अवार्ड सबसे ज्यादा बार जीतने वाले खिलाड़ी नहीं हैं. दूसरे नंबर पर भी श्रीलंका के सनथ जयसूर्या हैं. जानिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले टॉप-7 प्लेयर्स कौन हैं.

1. सचिन तेंदुलकर (62)

वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले सचिन तेंदुलकर हैं. उन्होंने 1989 से 2012 तक खेले 463 वनडे मैचों में 62 में ये अवार्ड जीता. वनडे में सचिन के नाम 18426 रन हैं, जिसमें 49 शतक और 96 अर्धशतक हैं.

2. सनथ जयसूर्या (48)

श्रीलंका के सनथ जयसूर्या वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं. उन्होंने 1989 से 2011 के बीच 445 वनडे खेले, जिसमें 48 बार ये अवार्ड जीता.

3. विराट कोहली (45)

न्यूजीलैंड के खिलाफ जब विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, तो ये वनडे में उन्हें 45वीं बार मिला था. कोहली 2008 से इस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, अभी सिर्फ इसी फॉर्मेट में खेलते हैं. कोहली ने टेस्ट और टी20 से संन्यास ले लिया है.

37 वर्षीय विराट कोहली ने 309 वनडे में 14650 रन बना लिए हैं, इस फॉर्मेट में वह दुनिया के सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने वनडे में 53 शतक और 77 अर्धशतक लगाए हैं.

4. जैक कालिस (32)

दक्षिण अफ्रीका के जैक कालिस ने 1996 से 2014 के बीच 328 वनडे खेले. कालिस ने 32 बार ये अवार्ड जीता, वह लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. वह वनडे में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा ये अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं.

5. रिकी पोंटिंग (32)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी  पोंटिंग ने भी 32 बार वनडे इंटरनेशनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है. पोंटिंग ने 1995 से 2015 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 375 वनडे खेले, जिसमें 30 शतक और 82 अर्धशतकों की मदद से 13704 रन बनाए.

6. शाहिद अफरीदी

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. अफरीदी ने 1996 से 2015 के बीच 398 वनडे खेले, जिनमें से 32 में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता. अफरीदी ने वनडे में 8064 रन बनाए.

7. विव रिचर्ड्स

वनडे में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सातवें नंबर पर विव रिचर्ड्स हैं. उन्होंने 1975 से 1991 के बीच 187 वनडे खेले, जिनमें 31 बार ये अवार्ड जीता.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 12 Jan 2026 09:37 PM (IST)
Sachin Tendulkar Virat Kohli Record VIRAT KOHLI Player Of The Match IND VS NZ ODI Records
Embed widget