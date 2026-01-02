हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में रन मशीन बने ये बल्लेबाज, किसने जड़े सबसे ज्यादा शतक, देखिए पूरी लिस्ट

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में रन मशीन बने ये बल्लेबाज, किसने जड़े सबसे ज्यादा शतक, देखिए पूरी लिस्ट

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बल्लेबाजों का जलवा जारी है. देवदत्त पडिक्कल 3 शतकों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि आर्यन जुयाल, यश दुबे, करण लंबा और अमन मोखाडे भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Jan 2026 06:09 AM (IST)
Preferred Sources

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 इस समय पूरे जोश के साथ चल रही है और टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में ही बल्लेबाजों ने अपने दमदार प्रदर्शन से माहौल गरमा दिया है. घरेलू वनडे क्रिकेट की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शतकों की बरसात हो रही है और कई युवा व अनुभवी बल्लेबाज लगातार बड़े स्कोर बनाकर चयनकर्ताओं का ध्यान खींच रहे हैं. सिर्फ चार मैचों के भीतर ही कुछ खिलाड़ियों ने खुद को शतकों की दौड़ में सबसे आगे कर लिया है.

देवदत्त पडिक्कल - कर्नाटक

कर्नाटक के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल इस समय विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अब तक खेले 4 मैचों में 406 रन बना दिए हैं. इस दौरान उनका औसत 101.50 का रहा है, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है. पडिक्कल ने 147 रनों की एक बड़ी पारी खेलते हुए 3 शतक जड़े हैं और फिलहाल वह इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं.

आर्यन जुयाल - उत्तर प्रदेश 

उत्तर प्रदेश के विकेटकीपर-बल्लेबाज आर्यन जुयाल भी इस सीजन शानदार लय में नजर आ रहे हैं. उन्होंने 4 मैचों में 390 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 150 रन रहा है और औसत 130 का है. जुयाल ने मुश्किल परिस्थितियों में भी टीम को संभालते हुए भरोसेमंद पारियां खेली हैं.

यश दुबे - मध्य प्रदेश 
 
मध्य प्रदेश के यश दुबे ने भी टूर्नामेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. उन्होंने 4 मैचों में 313 रन बनाए हैं और 2 शतक उनके नाम हैं. यश दुबे का औसत 78.25 रहा है, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है. वह मध्य क्रम में टीम के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं.

करण लंबा - राजस्थान

राजस्थान के बल्लेबाज करण लंबा ने भी विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार शुरुआत की है. उन्होंने 4 मैचों में 306 रन बनाए हैं और 2 शतक जड़े हैं. 119* रन की उनकी नाबाद पारी ने कई मैचों में राजस्थान को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

अमन मोखाडे - विदर्भ 

विदर्भ के अमन मोखाडे ने आक्रामक बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने 4 मैचों में 337 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं. 107 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट उनके तेज खेलने के अंदाज को साफ दिखाती है.

टूर्नामेंट में आगे और भी बदल सकते हैं रिकॉर्ड

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अभी शुरुआती चरण में है और कई मुकाबले खेले जाने बाकी हैं. ऐसे में शतकों की यह लिस्ट आने वाले दिनों में और भी बदल सकती है. जिस तरह बल्लेबाज फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि यह सीजन घरेलू क्रिकेट के लिहाज से बेहद यादगार रहने वाला है. 

Published at : 02 Jan 2026 06:09 AM (IST)
Vijay Hazare Trophy Devdutt Padikkal Most Hundreds Aryan Juyal
