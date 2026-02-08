Most catches in T20 World Cup: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में जब भी बड़े खिलाड़ियों की बात होती है, तो चर्चा सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं रहती. इस छोटे फॉर्मेट में फील्डिंग भी कई बार मैच का रुख पलट देती है. शानदार कैच न सिर्फ विरोधी टीम का बड़ा विकेट दिलाते हैं, बल्कि टीम का मनोबल भी आसमान पर पहुंचा देते हैं. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने फील्डिंग के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है.

डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर इस सूची में सबसे आगे हैं. उन्होंने 2009 से 2024 के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मैचों में कुल 25 कैच लपके. वॉर्नर ने 41 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है. ओपनर बल्लेबाज होने के बावजूद उनकी चुस्ती और सुरक्षित हाथ उन्हें एक भरोसेमंद फील्डर बनाते हैं. कई मौकों पर उन्होंने बाउंड्री लाइन के पास या इनर सर्कल में मुश्किल कैच पकड़कर मैच का पासा पलटा है.

एबी डिविलियर्स - साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स का नाम भी इस लिस्ट में खास जगह रखता है. उन्होंने सिर्फ 30 मैचों में 23 कैच पकड़े. डिविलियर्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर्स में गिना जाता है. उनकी तेज रफ्तार, सही टाइमिंग और एक हाथ से कैच पकड़ने की क्षमता आज भी फैंस को याद है. विकेटकीपिंग और आउटफील्ड, दोनों जगह उन्होंने कमाल दिखाया है.

ग्लेन मैक्सवेल - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के ही ग्लेन मैक्सवेल भी इस मामले में पीछे नहीं हैं. मैक्सवेल ने 31 मैचों में 23 कैच लिए हैं. उनकी फील्डिंग की सबसे बड़ी खासियत है उनकी फुर्ती और हवा में उड़ते हुए कैच पकड़ने की कला. मैक्सवेल कई बार ऐसे कैच पकड़ चुके हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है.

रोहित शर्मा - भारत

भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी इस सूची में शामिल हैं. रोहित ने 47 मैचों में 21 कैच पकड़े हैं. आमतौर पर रोहित को बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन स्लिप और आउटफील्ड में उनकी सुरक्षित फील्डिंग ने भारत को कई अहम मौके दिलाए हैं. बड़े मैचों में उनका अनुभव साफ नजर आता है.

मार्टिन गप्टिल - न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने भी टी20 वर्ल्ड कप में फील्डिंग के दम पर अपनी छाप छोड़ी है. उन्होंने 28 मैचों में 19 कैच लिए हैं. गप्टिल अपनी मजबूत थ्रो और शानदार बाउंड्री कैच के लिए मशहूर रहे हैं.