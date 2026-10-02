भारत-पाकिस्तान एशियन गेम्स फाइनल में आएंगे मोहसिन नकवी? आ गया ऑफिशियल बयान
एशियन गेम्स में शनिवार को पुरुष क्रिकेट के गोल्ड मेडल मुकाबले में भारत-पाकिस्तान कि टीम आमने-सामने होगी. एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी फाइनल में आएंगे या नहीं? ये सवाल बना हुआ था लेकिन अब साफ हो गया है.
आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट का फाइनल भारत और पकिस्तान के बीच है. गोल्ड मेडल के लिए होने वाला ये मुकाबला 3 अक्टूबर को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम (Nisshin) में होना है. इस मुकाबले से पहले एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के आने की खबर थी. वह पीसीबी के भी चीफ हैं, जो भारतीय पुरुष और महिला टीम की जीती हुई एशिया कप ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे.
शुक्रवार को आधिकारिक बयान में साफ कर दिया गया है कि गोल्ड मेडल के लिए होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच में मोहसिन नकवी मौजूद नहीं होंगे. एशियन क्रिकेट कॉउंसिल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी, पहले से तय कामों की वजह से एशियन गेम्स 2026 के फाइनल वाले दिन शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन गोल्ड और ब्रॉन्ज़ मेडल के मैचों से पहले उन्होंने चारों टीमों को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं."
ACC President, Mr. Mohsin Naqvi, will miss Finals Day at #AsianGames2026 due to prior commitments, but sends his very best wishes to all four teams ahead of the Gold and Bronze Medal Matches 👏#ACC pic.twitter.com/Kf6a56ZlLM— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 2, 2026