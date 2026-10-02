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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-पाकिस्तान एशियन गेम्स फाइनल में आएंगे मोहसिन नकवी? आ गया ऑफिशियल बयान

भारत-पाकिस्तान एशियन गेम्स फाइनल में आएंगे मोहसिन नकवी? आ गया ऑफिशियल बयान

एशियन गेम्स में शनिवार को पुरुष क्रिकेट के गोल्ड मेडल मुकाबले में भारत-पाकिस्तान कि टीम आमने-सामने होगी. एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी फाइनल में आएंगे या नहीं? ये सवाल बना हुआ था लेकिन अब साफ हो गया है.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट का फाइनल भारत और पकिस्तान के बीच है. गोल्ड मेडल के लिए होने वाला ये मुकाबला 3 अक्टूबर को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम (Nisshin) में होना है. इस मुकाबले से पहले एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के आने की खबर थी. वह पीसीबी के भी चीफ हैं, जो भारतीय पुरुष और महिला टीम की जीती हुई एशिया कप ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे.

शुक्रवार को आधिकारिक बयान में साफ कर दिया गया है कि गोल्ड मेडल के लिए होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच में मोहसिन नकवी मौजूद नहीं होंगे. एशियन क्रिकेट कॉउंसिल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी, पहले से तय कामों की वजह से एशियन गेम्स 2026 के फाइनल वाले दिन शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन गोल्ड और ब्रॉन्ज़ मेडल के मैचों से पहले उन्होंने चारों टीमों को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं."

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 Oct 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Mohsin Naqvi INDIAN CRICKET TEAM Asian Games 2026
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