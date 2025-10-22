एशिया कप ट्रॉफी विवाद में BCCI चलेगी आखिरी बाजी! अब जय शाह से होगा मोहसिन नकवी का आमना-सामना

एशिया कप ट्रॉफी विवाद का हल कब तक निकलेगा? इस सवाल का जवाब दे पाना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार BCCI ने मोहसिन नकवी की मांग को ठुकरा दिया है. ACC और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि BCCI या टीम इंडिया का कोई खिलाड़ी दुबई और ACC प्रेसिडेंट के हाथों से ट्रॉफी ले जा सकता है. मगर टीम इंडिया पहले ही नकवी के हाथों से ट्रॉफी स्वीकारने से मना कर चुकी है.

इंडिया टुडे के हवाले से बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया है कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी की हठ को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस मुद्दे को ICC की बैठक में उठाने वाला है. सूत्र ने बताया कि भारतीय बोर्ड मोहसिन नकवी की सलाह को नहीं स्वीकारेगा. आईसीसी की मीटिंग 4-7 सितंबर तक दुबई में होनी है.

इससे पहले 30 सितंबर को ACC की मीटिंग हुई थी, जिसमें बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी की हरकत पर कड़ा विरोध जताया था. राजीव शुक्ला ने कहा था कि एशिया कप ट्रॉफी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और इसकी असली हकदार टीम इंडिया है.

हाल ही में बीसीसीई ने मोहसिन नकवी को ई-मेल के माध्यम से अनुरोध किया था कि टीम इंडिया को ट्रॉफी दे दी जाए. इस पर भारतीय बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया का कहना था कि नकवी इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं तो बीसीसीआई इस मामले को ICC तक ले जाएगा.

रिपोर्ट्स अनुसार बीसीसीआई की चेतावनी के जवाब में नकवी ने कहा था कि वो ट्रॉफी देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि इसके लिए एक ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी करवाई जाए, जिसमें वो खुद भारतीय टीम को ट्रॉफी देंगे. मगर अब BCCI ने इस मांग को ठुकरा दिया है. फिलहाल एशिया कप ट्रॉफी दुबई स्थित एशियाई क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में रखी हुई है.

