मोहसिन नकवी को जय शाह से लग रहा डर? एशिया कप ट्रॉफी पर नया अपडेट जान चौंक जाएंगे आप

एशिया कप ट्रॉफी विवाद अभी लंबा खिंच सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस मुद्दे को ICC की मीटिंग में उठाने वाला था. अब खबर है कि पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक मुद्दों के कारण मोहसिन नकवी आईसीसी की बैठक को मिस कर सकते हैं. चार दिन तक चलने वाली मीटिंग मंगलवार को शुरू हुई.

मोहसिन नकवी, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं. आईसीसी की बैठक में उन्हें बीसीसीआई के तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है. मगर ताजा अपडेट अनुसार वो बैठक में आएंगे ही नहीं. आपको याद दिला दें कि 28 सितंबर को फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था.

इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक PCB के एक सूत्र ने यह नहीं बताया कि किन घरेलू राजनीतिक मुद्दों के कारण मोहसिन नकवी बैठक में उपस्थित नहीं होंगे. नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं और जय शाह के ICC चेयरमैन बनने के बाद एक भी आईसीसी बैठक में भाग नहीं लिया है.

आईसीसी की मीटिंग में सुमैर सैयद, नकवी की जगह पहुंच सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अगर नकवी दुबई नहीं पहुंच पाते हैं, तब वो 7 नवंबर को यानी बैठक के आखिरी दिन बोर्ड मीटिंग में उपस्थित रह सकते हैं. भारतीय टीम 28 सितंबर को चैंपियन बनी थी, लेकिन ट्रॉफी अब भी दुबई स्थित एशियाई क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में बंद है.

मोहसिन नकवी, केवल एशियाई क्रिकेट काउंसिल ही नहीं PCB के भी चेयरमैन हैं. उनका शुरू से कहना स्पष्ट है कि टीम इंडिया अगर ट्रॉफी लेना चाहती है, तो वो खुद अपने हाथों से भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी सौंपेंगे. मगर टीम इंडिया ने फाइनल के दिन ही उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया था. इस कारण पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी 90 मिनट देरी से शुरू हुई थी.

