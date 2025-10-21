हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत को आंख दिखा रहा मोहसिन नकवी! BCCI की चेतावनी पर किया पलटवार; बयान खौला देगा हर भारतीय का खून

भारत को आंख दिखा रहा मोहसिन नकवी! BCCI की चेतावनी पर किया पलटवार; बयान खौला देगा हर भारतीय का खून

Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy: BCCI की चेतावनी के बाद भी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बार फिर भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी देने से मना कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Oct 2025 08:05 PM (IST)
BCCI की चेतावनी के बाद भी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन (ACC Chairman) मोहसिन नकवी ने एक बार फिर भारतीय टीम को एशिया कप ट्रॉफी देने से मना कर दिया है. मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन सेरेमनी करवाने की बात कही है. नकवी का कहना है कि इसी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में BCCI चाहे तो अपने किसी भी खिलाड़ी को ट्रॉफी रिसीव करने के लिए भेज सकती है.

नहीं टूट रहा मोहसिन नकवी का घमंड

BCCI ने हाल ही में मोहसिन नकवी को पत्र लिखा था, जिसमें टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी देने की मांग की गई थी, लेकिन नकवी झुकने को तैयार नहीं हैं.

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एशियाई क्रिकेट काउंसिल के सूत्रों ने बताया कि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, श्रीलंका और अफगानिस्तान समेत अन्य देशों के बोर्ड ने भी पिछले सप्ताह ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी को पत्र लिखा कि टीम इंडिया को एशिया कप ट्रॉफी दे दी जाए.

दुबई आ जाओ, ट्रॉफी ले जाओ...

इसी रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया कि मोहसिन नकवी अपनी बात पर अड़िग हैं. नकवी चाहते हैं कि BCCI अपने किसी प्रतिनिधि को दुबई भेजे और उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी ले. दूसरी ओर बीसीसीआई पहले ही साफ कर चुका है कि उसका या टीम इंडिया का कोई भी मेंबर नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगा. सूत्र ने बताया कि अब शायद फैसला ICC की बैठक में ही लिया जाएगा.

कहां है एशिया कप ट्रॉफी?

एशिया कप ट्रॉफी अभी दुबई स्थित ACC के ऑफिस में रखी है. रिपोर्ट्स अनुसार मोहसिन नकवी ने सख्त आदेश दिया है कि उनकी गैरमौजूदगी या फिर उनकी मंजूरी के बिना एशिया कप ट्रॉफी एक से दूसरी जगह हिलाई तक नहीं जाएगी.

विराट कोहली के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Oct 2025 08:03 PM (IST)
Asia Cup News Mohsin Naqvi Asia Cup Trophy ACC Chairman
