मोहसिन नकवी का ड्रामा पार्ट-2, महिला एशिया कप फाइनल में बवाल तय!

मेंस एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था. टीम इंडिया को एशियाई चैंपियन बने करीब एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं लौटाई है. उसके एक साल बाद नकवी फिर से वैसा ही ड्रामा कर सकते हैं, क्योंकि 13 सितंबर को महिला एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाएगा जिसमें मोहसिन नकवी के मौजूद रहने की खबर सामने आई है.

महिला एशिया कप 2026 का फाइनल रविवार, 13 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. फाइनलिस्ट टीमें अब तक सामने नहीं आई हैं. हालांकि भारत और श्रीलंका सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं और बाकी 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम सामने आनी बाकी हैं.

मोहसिन नकवी फिर करेंगे ड्रामा

पाकिस्तानी चैनल जियो सुपर के अनुसार 13 सितंबर को फाइनल मैच के समय मोहसिन नकवी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद रहेंगे. नकवी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं और उन्हें एशिया कप फाइनल के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया है. यह खबर सिर्फ एक ओर इशारा कर रही है, वह यह कि एक बार फिर 2025 मेंस एशिया कप फाइनल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जहां से टीम इंडिया को दोबारा बिना ट्रॉफी के घर वापस लौटना पड़ेगा.

28 सितंबर 2025 के दिन मेंस एशिया कप फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था. फाइनल में टीम इंडिया ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. बवाल तब हुआ जब नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर मैदान से बाहर चले गए थे. इस कारण सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा था.

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मच सकता है बवाल

अब मोहसिन नकवी महिला एशिया कप फाइनल में भी आएंगे. टूर्नामेंट अभी लीग स्टेज में है, जिसमें केवल भारत और श्रीलंका ही सेमीफाइनल में पहुंच पाए हैं. टीम इंडिया 10 सितंबर को सेमीफाइनल खेलेगी, जिसमें उसका सामना बांग्लादेश या यूएई से हो सकता है.

अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच जाती है और चैंपियन बन जाती है, तो संभव ही एक बार फिर मोहसिन नकवी खुद अपने हाथों से चैंपियन को ट्रॉफी भेंट करेंगे. ठीक मेंस टीम की तरह भारत की महिला टीम भी ट्रॉफी लेने से इनकार कर सकती है. भारत एशिया कप जीतने का प्रबल दावेदार है. श्रीलंका अब तक सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम है. दोनों ग्रुप का हाल देखते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश सेमीफाइनल की बाकी 2 टीम हो सकती हैं.

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