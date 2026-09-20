मोहम्मद सिराज बने कप्तान, रणजी ट्रॉफी के लिए हैदराबाद टीम का एलान

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के शुरूआती 2 मैचों के लिए टीम का एलान कर दिया है. इन 2 मुकाबलों में मोहम्मद सिराज हैदराबाद टीम की कमान संभालेंगे. चामा मिलिंद उपकप्तान बनाए गए हैं. दो विकेटकीपर के रूप में साई प्रगनय रेड्डी और राहुल रदेश को जगह मिली है.

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 11 सितंबर को घोषणा की थी कि मोहम्मद सिराज रणजी ट्रॉफी के आगामी सीजन के लिए कप्तान चुने गए हैं. स्टेटमेंट में बताया गया था कि सीनियर सिलेक्शन कमिटी ने लीडरशिप को लेकर ये फैसला किया है और सिराज की गैरमौजूदगी में चामा मिलिंद कमान संभालेंगे, जो उपकप्तान चुने गए हैं.

रणजी ट्रॉफी के लिए हैदराबाद टीम (पहले दो मैचों के लिए)

मोहम्मद सिराज (कप्तान), सी.वी. मिलिंद (उपकप्तान), तन्मय अग्रवाल, एम अभिरथ रेड्डी, राहुल सिंह, के हिमा तेजा, राहुल रदेश (विकेट कीपर), साई प्रग्नय रेड्डी (विकेट कीपर), वरुण गौड़, तनय त्यागराजन, अनिकेत रेड्डी, रक्षणन रीडडी, अजय देव गौड़, रुथिक यादव मेंडे, साई विकास रेड्डी.

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11 अक्टूबर से शुरू रणजी ट्रॉफी

रणजी ट्रॉफी का आगामी सीजन (2026-27) 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. हैदराबाद क्रिकेट टीम की बात करें तो उनका पहला मैच त्रिपुरा के साथ है. दूसरा मैच 18 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश के साथ है. मोहम्मद सिराज का खेलना नेशनल ड्यूटी के आधार पर तय होगा.

32 वर्षीय मोहम्मद सिराज ने 94 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 321 विकेट लिए हैं. वह भारतीय टेस्ट टीम के मुख्य गेंदबाज हैं, जिन्होंने 48 टेस्ट में 144 विकेट लिए हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए 50 वनडे और 17 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश 76 और 17 विकेट लिए हैं.

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सिराज का सबसे सफल सीजन

मोहम्मद सिराज ने रणजी ट्रॉफी 2016-17 सीजन से अपनी एक खास पहचान बनाई थी, ये सीजन उनके लिए कमाल का रहा था. 9 मैचों में 41 विकेट लेकर वह हैदराबाद के लिए सर्वाधिक और उस सीजन ओवरऑल तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.