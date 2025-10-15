टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इन दिनों अपने करियर के बेहतरीन फॉर्म में हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में सिराज ने शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया. इसी दमदार गेंदबाजी के लिए उन्हें ‘इम्पैक्ट प्लेयर मेडल’ से नवाजा गया है. सिराज ने इस सीरीज में कुल 10 विकेट चटकाए, जो सभी तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा थे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सिराज की धमाकेदार गेंदबाजी

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 2-0 से जीत दर्ज की. अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में सिराज ने हरी पिच पर कहर बरपाते हुए 7 विकेट झटके. उनकी सटीक लाइन-लेंथ और लगातार गति ने मेहमान बल्लेबाजों को टिकने नही दिया. इस शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पारी और 140 रन से जीत हासिल की.

दिल्ली में हुए दूसरे टेस्ट में पिच स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार थी, फिर भी सिराज ने पूरी मेहनत झोंक दी. उन्होंने लगातार सटीक गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा. पूरी सीरीज में सिराज ने 49 ओवर गेंदबाजी की, जो जसप्रीत बुमराह (51.5 ओवर) से सिर्फ थोड़ा कम था. यह दिखाता है कि कप्तान और टीम प्रबंधन को सिराज पर कितना भरोसा है.

ड्रेसिंग रूम में मिला खास सम्मान

बीसीसीआई द्वारा जारी एक वीडियो में सिराज को ड्रेसिंग रूम में यह ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ मेडल विकेटकीपर एन जगदीशन के हाथों दिया गया. मेडल लेते समय सिराज ने कहा, “सच कहूं तो यह सीरीज मेरे लिए बहुत खास रही. दिल्ली की इस पिच पर मेरे लिए एक विकेट लेना भी पांच विकेट लेने जैसा था. जब एक तेज गेंदबाज को उसकी मेहनत का इनाम मिलता है, तो आत्मविश्वास और खुशी दोनों महसूस होते हैं.”

अब ऑस्ट्रेलिया में नई जिम्मेदारी

वेस्टइंडीज सीरीज खत्म होते ही सिराज अब नई चुनौती के लिए तैयार हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय गेंदबाजी की अगुआई करेंगे, यह सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होगी. जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, ऐसे में सिराज पर तीन मैचों की इस सीरीज में बड़ी जिम्मेदारी होगी.

टीम इंडिया 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है, और सिराज अपनी रफ्तार से एक बार फिर विपक्षी बल्लेबाजों की परीक्षा लेने को तैयार हैं,