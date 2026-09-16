इन 3 भारतीय खिलाड़ियों का टूटा दिल, वेस्टइंडीज ODI सीरीज में नहीं मिली जगह 

वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान हो चुका है. 27 सितंबर से शुरू होने वाली सीरीज के लिए BCCI ने नियमित कप्तान शुभमन गिल को कमान सौंपी है. स्क्वॉड में अनकैप्ड बल्लेबाज नमन धीर और तेज गेंदबाज आकिब नबी को मौका दिया गया है. जहां एक तरफ नए खिलाड़ियों को मौका मिला, वहीं पुराने कुछ खिलाड़ियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया. हम आपको ऐसे ही 3 खिलाड़ियों का नाम बताएंगे, जिनका टीम देखकर दिल टूट गया होगा.

1- मोहम्मद शमी

लिस्ट में पहला नाम जाहिर तौर पर मोहम्मद शमी का होगा. उन्होंने भारत के लिए पिछला मुकाबला 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के रूप में खेला था. हर सीरीज के साथ फैंस को इस सीरीज में फैंस को शमी की वापसी उम्मीद थी. पूरी तरह से फिट शमी हाल ही में दलीप ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे, जहां उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए थे.

2- ऋषभ पंत

भारत के लिए लगातार टेस्ट क्रिकेट खेल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वनडे टीम में वापसी नहीं हो पा रही है. वेस्टइंडीज ODI सीरीज के लिए भी उन्हें भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं बनाया गया. पंत ने टीम इंडिया के लिए पिछला वनडे अगस्त 2024 में खेला था. उन्हें फॉर्मेट की टीम से बाहर हुए 2 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है.

3- प्रिसं यादव

स्टार तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को भी वनडे सीरीज की टीम में जगह नहीं मिली है. हालांकि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज की टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज का एक मुकाबला खेला था. उससे पहले वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे, लेकिन यहां वेस्टइंडीज सीरीज के लिए उन्हें नहीं चुना गया है. प्रिंस एशियाई खेलों के लिए भी टीम का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उन्हें वनडे सीरीज में जगह नहीं मिलना वाकई सवाल खड़े करता है.

वेस्टइंडीज ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, औकिब नबी, यशस्वी जयसवाल, नमन धीर.

यह भी पढ़ें: वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, खूंखार गेंदबाज को मिली जगह