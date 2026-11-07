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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआलीशान फॉर्म हाउस, करोड़ों की कमाई; मोहम्मद शमी कितने अमीर? जानें नेटवर्थ

आलीशान फॉर्म हाउस, करोड़ों की कमाई; मोहम्मद शमी कितने अमीर? जानें नेटवर्थ

Mohammed Shami: भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. इसी बीच उनकी कमाई और अमीरी की चर्चा तेज हो गई. तो आइए जानते हैं कि शमी की नेटवर्थ कितनी है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 07 Nov 2026 01:08 PM (IST)
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मोहम्मद शमी ने बीते शुक्रवार (06 नवंबर) टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का एलान किया. उन्होंने 13 साल के बाद सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कहा. 2013 में इसी दिन यानी 06 नवंबर को शमी ने टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने करियर में कुल 64 टेस्ट खेले. संन्यास के बीच शमी की नेटवर्थ को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. एक वक्त पर वह टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ी थे. 

टीम इंडिया में खेलने के लिए बीसीसीआई उन्हें सालाना फीस देती है. इसके अलावा हर मैच की फीस अलग से मिलती है. आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से भी उन्हें मोटी रकम मिलती है. बाकी विज्ञापनों से भी शमी अच्छी कमाई करते हैं. जब बात शमी की नेटवर्थ की आती है, तो उनके आलीशान फॉर्महाउस का भी जिक्र होता है. 

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शमी की नेटवर्थ 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 में शमी की नेटवर्थ करीब 47 करोड़ रुपये आंकी गई है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ 80 करोड़ रुपये भी बताई है. इस बारे में किसी तरह की आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है. 

 
 
 
 
 
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बीसीसीआई से शमी की कमाई 

बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत खिलाड़ियों को सालाना फीस देता है. शमी अपने करियर में ज्यादातर 'ए' श्रेणी के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहे, जिसमें खिलाड़ी को सालाना 5 करोड़ रुपये मिलते हैं. हालांकि 2025-26 के कॉन्ट्रैक्ट में शमी को शामिल नहीं किया गया था. 

इसके अलावा हर मैच खेलने के लिए भी बीसीसीआई खिलाड़ियों को फीस देता है. एक टेस्ट खेलने के लिए 15 लाख रुपये, वनडे के लिए 6 लाख रुपये और टी20 इंटरनेशनल के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं. इस तरह मैच फीस से भी उन्होंने अच्छी कमाई की है. 

आईपीएल से भी मोटी कमाई

2025 और 2026 में शमी 10 करोड़ रुपये की सालाना फीस के साथ सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहे. यहां उन्हें लगभग हर साल करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिले. इससे भी उनकी अच्छी-खासी कमाई हुई है. 

60 एकड़ का आलीशान फॉर्महाउस 

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सहसपुर अलीनगर गांव में शमी का एक फॉर्महाउस है, जो करीब 60 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है. अक्सर शमी यही रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फॉर्महाउस की कीमत करीब 15 से 20 करोड़ रुपये है. 

शमी का कार कलेक्शन 

वैसे तो शमी के कार कलेक्शन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें अक्सर रेंज रोवर में चलते हुए देखा गया है. इसके अलावा भी उनके पास तमाम कारें हैं. 

 
 
 
 
 
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मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर 

शमी ने 64 मुकाबलों के साथ टेस्ट करियर को अलविदा कहा. इन मैचों की 122 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 27.71 की औसत से 229 विकेट लिए, जिसमें मैच बेस्ट फिगर 9/118 का रहा. इस दौरान उन्होंने छह बार 'फाइव विकेट हॉल' लिए.

 

यह भी पढ़ें: वनडे इतिहास में 24 साल बाद हुआ ऐसा, टीम इंडिया ने NZ के खिलाफ रचा कीर्तिमान

Published at : 07 Nov 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Mohammed Shami Net Worth BCCI IPL INDIAN CRICKET TEAM
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