संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे. उस समय जसप्रीत बुमराह के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने पर शमी को स्क्वाड में शामिल किया गया था. उसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर रखा था. BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में भी शमी को मौका नहीं दिया है. अब शमी ने चयनकर्ताओं की नजरों में बने रहने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट का रुख किया है.

द टेलीग्राफ अनुसार बंगाल क्रिकेट टीम के हेड कोच लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने पुष्टि करके बताया है कि मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए पहला मैच खेलते नजर आ सकते हैं, जिसमें उसे उत्तराखंड से भिड़ना है. इससे पहले शमी चयन समिति के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं. उनका कहना था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं. ऐसी चोट संबंधी कोई समस्या नहीं थी, जिसने उन्हें एशिया कप से बाहर बैठाया था.

बंगाल के कोच लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने बताया, "मेरी 6 या 7 दिन पहले शमी से बात हुई थी, उन्होंने रणजी मैच खेलने के प्रति दिलचस्पी दिखाई है. इसलिए हम इस उम्मीद में हैं कि वो बंगाल के लिए सीजन का पहला मैच खेलेंगे." शमी पर यह अपडेट संकेत है कि उनका अभी रिटायरमेंट का कोई मूड नहीं है.

हाल ही में सूत्रों के मुताबिक एक BCCI ऑफिशियल ने बताया, "फिलहाल शमी के लिए भारतीय टीम में वापसी के चांस कठिन होते जा रहे हैं. वो दिलीप ट्रॉफी के मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. उनकी उम्र बढ़ रही है, वहीं गति की दृष्टि से भी वो दिलीप ट्रॉफी में अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिखाई नहीं दिए. लेकिन IPL में खेल जारी रखने के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में सक्रिय रहना होगा."

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में बंगाल टीम का पहला मैच 15 अक्टूबर से उत्तराखंड के खिलाफ होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाना है.

