संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे

संन्यास के मूड में नहीं मोहम्मद शमी, टीम इंडिया में नहीं मिला मौका तो इस टीम से खेलने पहुंचे

Mohammed Shami Return: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे. उन्हें ऑस्ट्रेलियाई टूर पर जाने का मौका नहीं मिला है, जिसके बाद उन्होंने डोमस्टिक क्रिकेट का रुख किया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Oct 2025 08:57 PM (IST)
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे. उस समय जसप्रीत बुमराह के टूर्नामेंट से बाहर हो जाने पर शमी को स्क्वाड में शामिल किया गया था. उसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्हें एशिया कप, वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी बाहर रखा था. BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में भी शमी को मौका नहीं दिया है. अब शमी ने चयनकर्ताओं की नजरों में बने रहने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट का रुख किया है.

द टेलीग्राफ अनुसार बंगाल क्रिकेट टीम के हेड कोच लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने पुष्टि करके बताया है कि मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए पहला मैच खेलते नजर आ सकते हैं, जिसमें उसे उत्तराखंड से भिड़ना है. इससे पहले शमी चयन समिति के फैसले पर सवाल उठा चुके हैं. उनका कहना था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं. ऐसी चोट संबंधी कोई समस्या नहीं थी, जिसने उन्हें एशिया कप से बाहर बैठाया था.

बंगाल के कोच लक्ष्मी रत्न शुक्ला ने बताया, "मेरी 6 या 7 दिन पहले शमी से बात हुई थी, उन्होंने रणजी मैच खेलने के प्रति दिलचस्पी दिखाई है. इसलिए हम इस उम्मीद में हैं कि वो बंगाल के लिए सीजन का पहला मैच खेलेंगे." शमी पर यह अपडेट संकेत है कि उनका अभी रिटायरमेंट का कोई मूड नहीं है.

हाल ही में सूत्रों के मुताबिक एक BCCI ऑफिशियल ने बताया, "फिलहाल शमी के लिए भारतीय टीम में वापसी के चांस कठिन होते जा रहे हैं. वो दिलीप ट्रॉफी के मैच में भी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. उनकी उम्र बढ़ रही है, वहीं गति की दृष्टि से भी वो दिलीप ट्रॉफी में अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिखाई नहीं दिए. लेकिन IPL में खेल जारी रखने के लिए उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में सक्रिय रहना होगा."

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में बंगाल टीम का पहला मैच 15 अक्टूबर से उत्तराखंड के खिलाफ होगा, जो कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाना है.

रोहित-विराट समेत इस दिन भारत से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी टीम इंडिया, इंग्लैंड से AUS नहीं जाएंगे किंग कोहली

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Oct 2025 08:57 PM (IST)
India Cricket Team MOHAMMED SHAMI
