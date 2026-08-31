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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो

मोहम्मद शमी के जाल में फंसा बल्लेबाज, शानदार सेटअप से किया आउट; देखें वीडियो

मोहम्मद शमी ने दिलीप ट्रॉफी ने शानदार सेटअप के साथ बल्लेबाज को आउट किया. उनके इस सेटअप का वीडियो BCCI ने शेयर किया. उनका बल्लेबाज को जाल में फंसाने का तराकी बड़ा शानदार रहा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 31 Aug 2026 04:26 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों 2026 दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के बीच बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जा रहा है, जिसमें शमी ने अपनी गेंदबाजी से सबका मन मोह लिया. उन्होंने शानदार सेटअप के साथ एक बल्लेबाज को आउट किया, जिसका वीडियो खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने शेयर किया. 

वीडियो वाकई देखने वाला है. कॉमेंटेटर्स ने भी शमी के इस शानदार सेटअप की जमकर तारीफ की. शमी ने पहले 5 गेंद ऑफ स्टम्प पर फेंकी. उन्होंने सभी गेंदें छठे स्टम्प के आसपास रखीं. इसके बाद उन्होंने दो बाउंसर फेंकी. गौर करने वाली बात यह रही है कि बाउंसर बॉडी की तरफ नहीं बल्कि ऑफ स्टंप की लाइन में ही फेंकी. 

इसके बाद अगली गेंद उन्होंने वहीं पांचवें और छठे स्टम्प के बीच में फेंकी, जिसे बल्लेबाज यश राठौड़ ने फ्रंटफुट निकलाकर खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं लगी, सिर्फ किनारा लेते हुए कीपर के हाथों में चली गई. विकेट के बाद शमी के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई. यश ने 68 गेंदों में 4 चौकों की मदद से सिर्फ 27 रनों की पारी खेली. 

शमी ने चटकाए 2 विकेट 

शमी ने सेमीफाइनल की पहली पारी में 16 ओवर फेंके, जिसमें 42 रन खर्चे. इस दौरान उन्होंने 2 विकेट लिए. शमी ने 3 मेडन ओवर भी फेंके. अब दूसरी पारी में भी शमी की गेंदबाजी पर सबकी नजरें होंगी. 

टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं मोहम्मद शमी

बता दें कि शमी इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए पिछला मुकाबला मार्च 2025 में खेला था, जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल का था. वहीं टेस्ट में उन्हें टीम से बाहर हुए 3 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है. उन्होंने पिछला टेस्ट जून 2023 में खेला था. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम में उनकी वापसी होगी या नहीं. 

 

यह भी पढ़ें: पिछले 18 टेस्ट से पाकिस्तान को नहीं मिली जीत, दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Published at : 31 Aug 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
MOHAMMED SHAMI Duleep Trophy 2026
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