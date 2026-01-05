मोहम्मद शमी पिछले दिनों भारतीय टीम से ड्रॉप होने की खबरों के कारण चर्चा में रहे हैं. अब खबर है कि शमी और उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ को चुनाव आयोग ने समन भेजा है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने दोनों भाइयों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है. दरअसल शमी और कैफ के जनगणना प्रपत्रों में चुनाव आयोग को कुछ विसंगतियां नजर आई हैं. यह प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हुई थी.

मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं, लेकिन वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन लंबे समय से कोलकाता में रह रहे हैं. शमी और उनके भाई को 5 जनवरी को सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के शेड्यूल के कारण वो 5 जनवरी को SIR संबंधित सुनवाई में हाजिरी नहीं लगा पाएंगे.

शमी ने अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के बारे में ECI को पत्र लिखा था, जिसके बाद उनकी सुनवाई की तारीख 9-11 जनवरी के बीच कर दी गई है. तब तक बंगाल के ग्रुप मैच समाप्त हो चुके होंगे, वहीं क्वार्टरफाइनल मैच 12 जनवरी से शुरू होंगे.

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ, कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर-93 के मतदाता हैं, जो रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. यह मामला प्रोजेनी और सेल्फ-मैपिंग में आ रही तकनीकी खामियों से जुड़ा बताया जा रहा है.

मोहम्मद शमी भारतीय घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बंगाल के लिए 5 मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं. इससे पहले उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी दमदार प्रदर्शन किया था. इसके बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में जगह नहीं मिली है.

