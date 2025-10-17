भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर माहौल गर्म होता दिख रहा है. शमी ने टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर तंज कसते हुए कहा था कि वो पूरी तरह फिट हैं और रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेलेंगे. शमी ने यह भी कहा कि अपनी फिटनेस के बारे में सेलेक्शन कमिटी को जानकारी देना उनका काम नहीं है. शमी ने पहले मैच में लंबे स्पेल गेंदबाजी करके अपनी फिटनेस साबित भी कर दिखाई है. मगर इसी बीच अजीत अगरकर ने शमी के कमेन्ट पर बयान दिया है.

अजीत अगरकर ने किया रिप्लाई

एनडीटीवी के मुताबिक अजीत अगरकर ने मोहम्मद शमी के कमेन्ट का रिप्लाई देते हुए कहा, "मोहम्मद शमी भारतीय टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं. अगर उन्होंने कुछ कहा है, तो शायद मुझे उनसे बात करने या फिर उन्हें मुझसे बात करने की जरूरत है. इंग्लैंड टूर से पहले भी हमने कहा था, वो फिट होते तो जरूर स्क्वाड में चुने जाते. दुर्भाग्यवश वो पूरी तरह फिट नहीं थे. अब हमारा डोमेस्टिक सीजन शुरू हो चुका है, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है."

शमी ने क्या कहा था?

हाल ही में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि उनके पास शमी को लेकर कोई अपडेट नहीं है. इस संबंध में जब शमी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मेरा काम सिर्फ NCA में जाना, अभ्यास करना और मैच खेलना है. सेलेक्शन मेरे हाथों में नहीं है. अगर फिटनेस की कोई समस्या होती तो मैं यहां (रणजी ट्रॉफी में) नहीं होता. मैं अगर 4 दिन तक चलने वाला मैच खेल सकता हूं, तो 50-ओवर फॉर्मेट में भी खेल सकता हूं."

रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी फिलहाल रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेल रहे हैं. उत्तराखंड के खिलाफ पहले राउंड के रणजी ट्रॉफी मैच में उन्होंने 14.5 ओवरों में सिर्फ 37 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इसमें उन्होंने 4 मेडन ओवर भी किए. बंगाल बनाम उत्तराखंड मैच में तीसरे दिन स्टंप्स तक उन्होंने 15 ओवर गेंदबाजी करके सिर्फ 21 रन दिए हैं. शमी इस मैच में लगभग 30 ओवर बॉलिंग कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फिटनेस साबित करके दिखाई है.

यह भी पढ़ें:

क्या आपने देखा टेस्ट क्रिकेट का नया फॉर्मेट? अब 5 नहीं सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाएगा मैच; बेहद दिलचस्प हैं नियम