हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'बाहर निकाल देना चाहिए...', मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी! कह डाली बड़ी बात

'बाहर निकाल देना चाहिए...', मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी! कह डाली बड़ी बात

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में भारत के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पर गुस्सा निकाल रहे हैं. अब मोहम्मद यूसुफ ने बड़ी बात कह दी.

By : शिवम | Updated at : 17 Feb 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में हराया. पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद थी कि उनकी टीम भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. पूरे मैच में कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आया, जब लगा हो कि पाकिस्तान हावी है या जीत सकता है. 2022 से पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक मैच भी नहीं जीत पाया है. हालांकि इस बार निशाने पर खिलाड़ियों से ज्यादा मोहसिन नकवी है, जिन्हें पिछले काफी समय पाकिस्तान हीरो बनाए बैठे हैं. अब पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी भड़ास निकाली है.

मोहम्मद यूसुफ ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि पॉलिटिक्स प्रभाव या व्यक्तिगत एजेंडा को हटा देना चाहिए. उन्होंने इसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काला दौर बताया. उन्होंने ये भी कहा कि अयोग्य लोगों को बाहर कर निकाल देना चाहिए. ये मोहसिन नकवी से जोड़कर देखा जा रहा है. 

मोहम्मद यूसुफ ने क्या लिखा?

यूसुफ ने अपने एक्स पर लिखा, 'पाकिस्तान क्रिकेट से जब तक पॉलिटिक्स प्रभाव या व्यक्तिगत एजेंडा को नहीं हटाएंगे, टीम वहां नहीं पहुंच जाएगी जहां पहले थी. पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये सबसे काला दौर है. मेरा दिल रोता है. जो लोग योग्य नहीं हैं, उन्हें टीम और ऑफिस से निकाला जाना चाहिए.'

हालांकि यूसुफ ने अपने पोस्ट में मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे उनसे जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले शोएब अख्तर ने भी एबीपी के शो पर पीसीबी चीफ पर सवाल खड़े किए थे, उन्हें अयोग्य बताया था. हालांकि बाद में उन्होंने यू-टर्न लेते हुए कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया.

सुपर-8 में पाकिस्तान की जगह कंफर्म नहीं

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सुपर-8 में जगह अभी कंफर्म नहीं हुई है. ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में पाकिस्तान की भिड़ंत नामीबिया के साथ है. अगर नामीबिया उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को हरा देती है तो भारत के साथ इस ग्रुप से सुपर-8 में जाने वाली दूसरी टीम अमेरिका होगी. पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच बुधवार (18 फरवरी) को दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 17 Feb 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
PCB Mohammad Yousuf Mohsin Naqvi PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'बाहर निकाल देना चाहिए...', मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी! कह डाली बड़ी बात
'बाहर निकाल देना चाहिए...', मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी! कह डाली बड़ी बात
क्रिकेट
ZIM ने रचा इतिहास, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया बाहर
ZIM ने रचा इतिहास, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया बाहर
क्रिकेट
बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; बिना टॉस के हो गया फैसला
बारिश ने ऑस्ट्रेलिया को किया बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; बिना टॉस के हुआ फैसला
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: वायरल हुआ Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna की शादी का कार्ड, डेट्स ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें
'Mardaani 3’ को पिता के नजरिए से बनाया: Abhiraj Minawala
T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
क्या इंडोनेशिया को सस्ते और भारत को महंगे राफेल बेच रहा है फ्रांस? समझें इसके पीछे का पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
Shoaib Akhtar vs Mohsin Naqvi: पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तान में क्यों मचा है शोएब अख्तर और मोहसिन नकवी को लेकर हंगामा, जानिए पूरा मामला
बॉलीवुड
Rajpal Yadav Case Hearing Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
इंडिया
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
‘जब असली ही नहीं रही, तो ये...’, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के CM की तीखी टिप्पणी
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
ट्रेन से तकिए और बिस्तर चुरा रहा था पुलिस वाला, पकड़े जाने पर हाथ जोड़ मांगने लगा रहम की भीख
हेल्थ
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
सिर्फ जिम जाने से नहीं बनेगी बात, दिमाग को भी चाहिए 'कसरत'; न्यूरोलॉजिस्ट से जानें 3 आसान तरीके
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget