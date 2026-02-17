'बाहर निकाल देना चाहिए...', मोहसिन नकवी पर भड़के पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी! कह डाली बड़ी बात

टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में हराया. पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद थी कि उनकी टीम भारत को कड़ी टक्कर दे पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. पूरे मैच में कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं आया, जब लगा हो कि पाकिस्तान हावी है या जीत सकता है. 2022 से पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक मैच भी नहीं जीत पाया है. हालांकि इस बार निशाने पर खिलाड़ियों से ज्यादा मोहसिन नकवी है, जिन्हें पिछले काफी समय पाकिस्तान हीरो बनाए बैठे हैं. अब पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी भड़ास निकाली है.

मोहम्मद यूसुफ ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि पॉलिटिक्स प्रभाव या व्यक्तिगत एजेंडा को हटा देना चाहिए. उन्होंने इसे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काला दौर बताया. उन्होंने ये भी कहा कि अयोग्य लोगों को बाहर कर निकाल देना चाहिए. ये मोहसिन नकवी से जोड़कर देखा जा रहा है.

मोहम्मद यूसुफ ने क्या लिखा?

यूसुफ ने अपने एक्स पर लिखा, 'पाकिस्तान क्रिकेट से जब तक पॉलिटिक्स प्रभाव या व्यक्तिगत एजेंडा को नहीं हटाएंगे, टीम वहां नहीं पहुंच जाएगी जहां पहले थी. पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये सबसे काला दौर है. मेरा दिल रोता है. जो लोग योग्य नहीं हैं, उन्हें टीम और ऑफिस से निकाला जाना चाहिए.'

हालांकि यूसुफ ने अपने पोस्ट में मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, लेकिन इसे उनसे जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले शोएब अख्तर ने भी एबीपी के शो पर पीसीबी चीफ पर सवाल खड़े किए थे, उन्हें अयोग्य बताया था. हालांकि बाद में उन्होंने यू-टर्न लेते हुए कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया.

सुपर-8 में पाकिस्तान की जगह कंफर्म नहीं

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सुपर-8 में जगह अभी कंफर्म नहीं हुई है. ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में पाकिस्तान की भिड़ंत नामीबिया के साथ है. अगर नामीबिया उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को हरा देती है तो भारत के साथ इस ग्रुप से सुपर-8 में जाने वाली दूसरी टीम अमेरिका होगी. पाकिस्तान बनाम नामीबिया मैच बुधवार (18 फरवरी) को दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा.