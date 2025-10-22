हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सट्टेबाजी से जुड़े तार..., क्या इसलिए मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया गया? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

सट्टेबाजी से जुड़े तार..., क्या इसलिए मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया गया? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Mohammad Rizwan: पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान को अचानक से वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया, लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण परफॉरमेंस नहीं, बल्कि कुछ और है. रिपोर्ट में वजह का बड़ा खुलासा हुआ है.

By : शिवम | Updated at : 22 Oct 2025 01:07 PM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार, 20 अक्टूबर को मोहम्मद रिजवान की जगह वनडे कप्तान के रूप में शाहीन शाह अफरीदी के नाम का ऐलान किया. इस खबर ने सभी को चौंकाया कि आखिर अचानक रिजवान को कप्तानी से क्यों हटाया गया. अब एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि रिजवान से कप्तानी छीनने के पीछे परफॉरमेंस कारण नहीं है. बल्कि इसके तार सट्टेबाजी कंपनियों से जुड़े हैं.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट में मोहम्मद रिजवान से कप्तानी छिनने का कारण सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार रिजवान ने सट्टेबाजी कंपनियों के प्रमोशन के लिए मना किया तो पीसीबी ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया. पीसीबी चाहता था कि रिजवान इन कंपनियों का प्रमोशन करें, लेकिन रिजवान अपने सिद्धांतों पर टिके रहे और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया.

PCB से जुड़े सूत्र ने की पुष्टि!

रिपोर्ट में पीसीबी के सूत्र के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई. सूत्र ने बताया, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहम्मद रिजवान ने बताया था कि वह इन सट्टेबाजी कंपनियों का प्रमोशन नहीं करेंगे, जो उन्हें कप्तानी से हटाए जाने का प्रमुख कारण है. वह सट्टेबाजी कंपनियों और पीसीबी के सहयोग के विरुद्ध थे."

हालांकि पीसीबी ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान चुने जाने की घोषणा की तब उन्होंने रिजवान को हटाए जाने का कारण नहीं बताया, यहां तक कि उनके नाम का भी जिक्र नहीं था.

पीसीबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "चयन समिति की एक बैठक में, जिसमें पाकिस्तान के सीमित ओवरों के मुख्य कोच माइक हेसन भी शामिल थे, शाहीन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान बनाने का फ़ैसला किया गया."

कट्टर मुस्लिम हैं मोहम्मद रिजवान

ऐसा पहली बार नहीं है जब रिजवान ने इस तरह का कोई फैसला किया है. इस साल ही उन्होंने सीपीएल (कैरेबियन प्रीमियर लीग) में खेलते हुए टीम (सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स) की उस जर्सी को पहनने से मना कर दिया था जिस पर सट्टेबाजी कंपनी का 'लोगो' था, जबकि वो टीम का मुख्य स्पांसर था. रिजवान कभी महिला फैन से हाथ भी नहीं मिलाते हैं, इस्लाम के उसूलों पर चलने के कारण ही वह इन कंपनियों के प्रमोशन के लिए मना करते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 22 Oct 2025 01:07 PM (IST)
PCB Shaheen Shah Afridi PAK Vs SA Mohammad Rizwan PAKISTAN CRICKET TEAM
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल शमशाद मिर्जा की चिढ़, इंडिया को कहा- 'ट्रोजन हॉर्स'
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
'नए वर्ल्ड ऑर्डर का ताकतवर खिलाड़ी भारत' तारीफ के बाद सामने आई PAK जनरल शमशाद मिर्जा की चिढ़, इंडिया को कहा- 'ट्रोजन हॉर्स'
दिल्ली में दीपावली के बाद मौसम खराब, बारिश से राहत की उम्मीद! जानें- कब तक हो सकती है आर्टिफिशयल रेन?
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
Synthetic Kidney Model: इजरायल ने लैब में बना डाली 3डी किडनी, 34 हफ्ते करती रही काम, जानें यह कितनी कामयाब?
किचन गार्डन में उगाने है लाल रसीले टमाटर तो आज ही करें ये काम, यहां है बेहद आसान तरीका
50000 सालाना की एसआईपी करना बेस्ट या LIC पॉलिसी खरीदना? जानें काम की बात
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
