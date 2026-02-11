'बॉल नहीं दिख रही', SA vs AFG मैच में बवाल, अंपायर से भिड़ गया दिग्गज खिलाड़ी; खूब हुई नोकझोंक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'बॉल नहीं दिख रही', SA vs AFG मैच में बवाल, अंपायर से भिड़ गया दिग्गज खिलाड़ी; खूब हुई नोकझोंक

SA vs AFG: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच क्या गजब का मैच हुआ. इस मैच में एक खिलाड़ी अंपायरों से जा भिड़ा था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Feb 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

Mohammad Nabi Umpire Fight: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच क्या गजब का मैच हुआ. डबल सुपर ओवर वाले इस मैच के अंत में दक्षिण अफ्रीका विजयी रहा. चौके-छक्कों की बारिश हुई, रनों का अंबार लगा लेकिन इसके अलावा भी इस मैच की एक यादगार घटना रही. यह मामला मोहम्मद नबी और अंपायरों के बीच हुई तीखी बहस से जुड़ा है. जानिए आखिर मैदान पर क्यों हुई थी नबी और अंपायरों की तीखी नोकझोंक.

रिस्टबैंड के कारण हुई बहस

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान टीम 188 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. पारी का 14वां ओवर था, जिसमें लुंगी एनगिडी बॉलिंग करने ये थे. दरअसल उन्होंने कलाई पर पीले रंग का रिस्टबैंड बांधा हुआ था. मोहम्मद नबी का कहना था कि इस पीले रिस्टबैंड के कारण उन्हें गेंद को साफ तरीके से देखने में परेशानी हो रही है.

अंपायरों से भिड़ गए मोहम्मद नबी

लुंगी एनगिडी का ओवर शुरू होने से पहले ही मोहम्मद नबी को अंपायरों के साथ बहस करते देखा गया था. काफी देर तक चली इस बहस में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी भी कूद पड़े. मैदान का माहौल गरम होता देख अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने आगे आकर मामले को शांत करने का प्रयास किया.

ओवर शुरू होने से पूर्व लुंगी एनगिडी ने दोनों कलाइयों पर रिस्टबैंड बांधा हुआ था. नबी के बार-बार कहने और तीखी बहस के बाद एनगिडी ने एक रिस्टबैंड को उतार दिया था. मगर दूसरे हाथ में रिस्टबैंड बंधा रहा. नबी इस मैच में 6 गेंद खेलकर सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए.

गुरबाज नहीं बदल पाए किस्मत

दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान मैच के इस परिणाम को दुनिया आने वाले कई दशकों तक याद रखेगी. पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने 17 रन बनाए थे. दूसरे सुपर ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने 23 रन बना डाले. इसके जवाब में रहमनुल्लाह गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाकर अफगान टीम की जीत की उम्मीद बढ़ा दी थी, लेकिन वो चौथा छक्का नहीं लगा पाए.

यह भी पढ़ें:

3 गेंदों में चाहिए थे 2 रन, फ्री हिट पर आउट हुआ अफगानिस्तान का आखिरी बल्लेबाज; सुपर-ओवर में जीता दक्षिण अफ्रीका

Published at : 11 Feb 2026 05:02 PM (IST)
Mohammad Nabi SA Vs AFG South Africa Vs Afghanistan T20 World Cup 2026
और पढ़ें
